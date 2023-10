PSG : Un transfert à 115M€ refusé pour Mbappé !

Arnaud De Kanel

Karim Benzema a pris le Real Madrid de court cet été. En acceptant l'offre d'Al-Ittihad, il a contraint le club merengue à revoir ses plans. Initialement, les Madrilènes avaient prévu de recruter Kylian Mbappé en 2024 pour le remplacer, mais avec ce transfert inattendu, ils se sont tournés sur Joselu, quitte à laisser passer l'opportunité de recruter Harry Kane, dans l'espoir de faire signer Mbappé.

L'été fut agité au Real Madrid. Le club merengue a perdu Karim Benzema puisque l'attaquant français a répondu favorablement aux sirènes de l'Arabie Saoudite. Mais au sein du club madrilène, tout est planifié. Le projet était de laisser partir Benzema en 2024 pour récupérer Kylian Mbappé gratuitement. L'attaquant du PSG demeure le rêve ultime de Florentino Perez et comme il n'a pas réussi à le recruter cet été, le dirigeant a donc décidé de ne pas dépenser pour un autre profil.

Kane n'est pas venu à cause de Mbappé

En bon manager, Carlo Ancelotti avait identifié le remplaçant idéal de Karim Benzema. Afin de bonifier les profils de Vinicius Jr et Rodrygo, le technicien italien voulait recruter un avant-centre au profil pivot. Immédiatement, il avait fait d'Harry Kane sa priorité absolue au poste. Mais comme le rapporte OK Diario , le Real Madrid n'a jamais voulu recruter l'attaquant anglais. D'une part, Tottenham réclamait 115M€, et d'une autre, Florentino Perez comptait remplacer Benzema uniquement par Kylian Mbappé. Le transfert ne s'est pas réalisé et Carlo Ancelotti s'est donc résolu à faire la saison avec Joselu. Pourtant, il ne manquait pas d'idées.

Ancelotti avait un plan B