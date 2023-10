Il annonce du lourd pour le rêve du PSG

Arnaud De Kanel

Le PSG rêve encore et toujours de remporter la Ligue des champions. Mais pour cela, les joueurs de Luis Enrique devront afficher un tout autre visage que celui qu'ils ont montré à Clermont samedi en fin d'après-midi. Malgré tout, Pascal Gastien, l'entraîneur clermontois, estime que le PSG ne sera pas loin de soulever la Coupe aux Grandes Oreilles en fin de saison.

Comme toujours, le PSG ambitionne de faire bonne figure en Ligue des champions, voire mieux que ça. Même si Nasser Al-Khelaïfi et Luis Enrique ne veulent pas prêter plus d'importance à la Coupe d'Europe qu'aux autres compétitions, le club de la capitale a pour objectif de décrocher sa première étoile après de tels investissements. Et de ce qu'a vu l'adversaire des Franciliens samedi, le PSG pourrait bien y arriver cette année.

«Content de ce qu'on a fait»

Pascal Gastien, le coach clermontois, est satisfait de la performance de ses joueurs. « Je suis content de ce qu'on a fait, du contenu, les efforts consentis tout au long du match. Depuis le début de saison, on n'a pas lâché le jeu, notre envie d'avoir le ballon. Il nous faut concrétiser, on ne l'a pas fait aujourd'hui, mais on est restés concentrés, on a eu un bon gardien, les joueurs ont fait d'énormes efforts, il faut ça contre le PSG. Ça va nous donner confiance. On aurait pu être plus adroits, Donnarumma les a sauvés aussi deux, trois fois », a-t-il lâché en conférence de presse. Il a également pris le temps d'analyser le match du PSG et il se montre assez confiant pour la suite.

«Ils ne seront pas loin de la Coupe d'Europe en fin de saison»