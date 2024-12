Transferts : Le PSG va être fixé pour cette star !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le mercato hivernal approche à grands pas et la priorité du PSG pour janvier concerne le recrutement d’un ailier gauche. Proche de Paris l’été dernier, Khvicha Kvaratskhelia pourrait de nouveau être convoité par le club francilien. Mais le directeur sportif de Naples, Giovanni Manna, s’est exprimé au sujet du Géorgien, affirmant que toutes les parties concernées seront fixées l’été prochain.

Le PSG va tenter de frapper fort cet hiver. A en croire les dernières indiscrétions du Parisien, le club de la capitale souhaite recruter un nouvel ailier gauche en janvier, permettant ainsi à Luis Enrique de créer une véritable concurrence avec Bradley Barcola. Forcément, il n’est pas impossible que le nom de Khvicha Kvaratskhelia revienne avec insistance du côté du PSG.

Le retour de la piste Kvaratskhelia pour le PSG ?

En effet, la star géorgienne était proche de s’engager en faveur du club français cet été. Alors que l’Equipe révélait l’existence d’un accord de principe entre le joueur de 23 ans et le PSG, Naples et surtout le nouvel entraîneur Antonio Conte ont bloqué son départ, et tente désormais de le prolonger. Directeur sportif du club italien, Giovanni Manna s’est exprimé sur la situation de « Kvara ».

« Nous voulons qu'il reste concentré sur le terrain »

« Nous nous sommes vus, nous avons parlé. Nous ne voulons pas continuer à en parler maintenant, nous le ferons à nouveau à la fin de la saison parce qu'il aura alors encore deux ans de contrat. Nous voulons qu'il reste concentré sur le terrain, nous voulons le récompenser. Là aussi, nous sommes calmes », a lâché ce dernier au micro de Mediaset.