PSG : Luis Enrique a fait son mea culpa !

Jean de Teyssière

Depuis plusieurs semaines, des tensions sont apparues au sein du vestiaire du PSG. Luis Enrique en est la cause principale, son management strict ne faisant pas l’unanimité. Mais contre toute attente, il a changé son fusil d’épaule en faisant un mea culpa devant le vestiaire, promettant d’être plus flexible désormais.

Ce vendredi soir, le PSG se déplacera à Auxerre pour le compte de la 14ème journée de Ligue 1. Le club parisien est large leader du championnat de France avec sept points d’avance sur l’OM et l’AS Monaco. Un match qui pourrait lancer une nouvelle ère.

«J’ai eu connaissance des rumeurs»

Jeudi, en conférence de presse, Luis Enrique a été interrogé sur les récentes rumeurs concernant les tensions entre lui et certains membres du vestiaire : « Cela ne m'affecte pas. J'ai eu connaissance de ces rumeurs, car l'attaché de presse m'en a parlé. C'est triste, car c'est faux, mais je sais ce qui fait vendre et pas vendre. Je me concentre sur ce que je peux contrôler. »

Luis Enrique fait son mea culpa

Bien qu’il ait expliqué que ces rumeurs ne l’affectaient pas, L’Equipe révèle que Luis Enrique aurait pris la parole devant son vestiaire pour les évoquer. Il aurait fait amende honorable, en expliquant qu’il ferait preuve de plus de flexibilité. En revanche, il ne reniera pas ses principes. Sans doute que cette prise de parole va en tout cas éteindre le début d’incendie qui couvait dans le vestiaire du PSG.