Après Mbappé, Riolo demande des comptes à Griezmann !

Kylian Mbappé (25 ans) a brisé le silence par le biais d’une interview accordée à Mouloud Achour dimanche soir. Au coeur d’une affaire judiciaire en Suède, d’un malaise en équipe de France avec Didier Deschamps et d’une situation sportive non florissante au Real Madrid, Mbappé a dit ses vérités. De quoi pousser Daniel Riolo à inciter Antoine Griezmann d’en faire de même.

Antoine Griezmann a évolué en équipe de France sous le capitanat de Kylian Mbappé pendant un an et demi et son intronisation au statut de capitaine des Bleus en mars 2023. Dans la foulée de la retraite internationale d’Hugo Lloris, il semblait possible qu’Antoine Griezmann reprenne le brassard porté par le champion du monde pendant plus de 10 ans. Le choix de Deschamps s’est porté sur Mbappé bien que cela n’allait pas « changer sa vie » comme le principal intéressé l’a confié en interview pour Clique X.

«Il faut que tu en veuilles pour exactement les mêmes raisons à Griezmann de ne pas parler»

Le 30 septembre dernier, après un ultime rassemblement au cours duquel il persistait au micro de TF1 concernant sa volonté de porter le maillot de l’équipe de France pour une quatrième Coupe du monde de suite, qui se déroulera cette fois-ci aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, Antoine Griezmann annonçait sa retraite internationale. Un choc pour les amoureux de l’équipe de France. Mais pourquoi le champion du monde tricolore a-t-il fait ce choix ? A l’instar de Kylian Mbappé qui a décidé de s’exprimer au cœur d’une période mouvementée sportivement parlant et en dehors des terrains, Antoine Griezmann doit prendre la parole selon Daniel Riolo.

« Tu as le droit d’en vouloir à Mbappé de donner sa vérité et peut-être, selon toi, de mentir. Mais à ce moment-là, il faut que tu en veuilles pour exactement les mêmes raisons à Griezmann de ne pas parler. Je me suis mis devant avec un a priori énormissime parce que rien ne me plaisait, le choix de cette émission, le choix de ce journaliste qui n’est pas un journaliste foot, le contrôle de la communication et l’idée que je me faisais de ce que j’allais voir ».

«Je regardais cette interview de Mbappé, je me disais mais: que font les autres aujourd’hui ?»

« J’ai commencé, j’ai plutôt été agréablement surpris et en même temps que je regardais cette interview de Mbappé, je me disais mais: que font les autres aujourd’hui ? Quel autre joueur de foot est plus sincère, donne plus et va réellement donner des interviews à des journalistes de foot? Il y a toujours ceux qui viennent donner des leçons à ceux qui donnent l’interview en disant: ‘j’aurais posé cette question’. J’arrive avec plein d’a priori et me je suis demandé: est-ce que des grosses stars comme Zidane, Henry ou que ce soit Griezmann – dont on attend la vérité et qui ne donne jamais la moitié d’une interview s’expriment ? ». a conclu l’éditorialiste de RMC pendant la diffusion de l’émission l’After Foot dimanche soir.