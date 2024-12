Mbappé accusé de viol : La justice suédoise rend son verdict

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Profitant de sa non-sélection en équipe de France, Kylian Mbappé s'était alors rendu à Stockholm pour passer du bon temps. Une escapade suédoise suite à laquelle le joueur du Real Madrid s'était notamment retrouvé accusé de viol. En pleine tourmente, Mbappé est désormais fixé sur son sort puisque la justice a rendu son verdict.

Cela fait maintenant plusieurs semaines que Kylian Mbappé fait parler de lui pour ses mauvaises performances au Real Madrid mais aussi pour de l'extra-sportif. Une affaire de viol avait notamment éclaté suite à un voyage en Suède du Français. Suite à des accusations, une enquête avait ainsi été lancée par la justice suédoise et on attendait chaque jour d'en savoir plus sur cette affaire à propos de Mbappé.

« De l'incompréhension »

Kylian Mbappé n'était lui en revanche au courant de rien. En effet, lors de sa dernière interview pour Clique, le joueur du Real Madrid s'est exprimé sur cette polémique qui a éclaté suite à son voyage en Suède. Et Mbappé avait notamment fait savoir : « J'ai été surpris. Je suis toujours surpris d'ailleurs. Ce sont des choses qui débarquent dans ta vie comme ça que tu ne vois pas venir. Je n'ai rien reçu, pas de convocation. J'ai lu la même chose que tout le monde. Le gouvernement suédois n'a rien dit. Je ne suis pas concerné (...) C'est juste de l'incompréhension. Ça ne m'a pas pesé, dans la mesure où je ne me suis jamais senti concerné. Il y a eu beaucoup de bruit, mais j'ai toujours eu la même intention, retourner à Madrid et me concentrer sur mon métier et voir comment ça va se terminer. Si la justice me convoque ? J’irai, tout naturellement ».

L'enquête est close

Mais voilà que Kylian Mbappé n'aura pas à se rendre en Suède pour s'expliquer devant la justice pour cette affaire. En effet, en ce jeudi 12 décembre, la justice suédoise a rendu son verdict. Ainsi, comme le rapporte l'AFP, le parquet a décidé de clore cette enquête pour viol en raison de preuves insuffisantes.