Succession de Mbappé : Panique pour le mercato du PSG

Amadou Diawara

Malgré la signature de Désiré Doué lors du dernier mercato estival, le PSG serait toujours en quête du digne successeur de Kylian Mbappé. Dans cette optique, le club de la capitale aurait réactivé la piste menant à Marcus Rashford. Toutefois, le PSG serait en concurrence avec le FC Barcelone et le Bayern pour le buteur de Manchester United.

Alors que Kylian Mbappé a signé au Real Madrid, le PSG a bouclé le transfert de Désiré Doué lors du dernier mercato estival. En effet, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi a déboursé environ 50M€ pour faire plier la direction du Stade Rennais.

Le PSG veut recruter Rashford

Malgré l'arrivée de Désiré Doué l'été dernier, le PSG serait toujours en quête de l'héritier de Kylian Mbappé. D'après les indiscrétions de Caught Offside, le club de la capitale aurait même relancé la piste menant à Marcus Rashford, sous contrat jusqu'au 30 juin 2028 avec Manchester United. Toutefois, le PSG serait contraint de batailler ferme sur ce dossier.

Rashford : Le FC Barcelone et le Bayern sont à l'affût

A en croire Caught Offside, Marcus Rashford aurait la cote sur le marché. En effet, le buteur de Manchester United serait suivi par le PSG, mais également par le FC Barcelone et le Bayern. On devrait donc assister à une bataille colossale entre ces trois écuries l'année prochaine. Reste à savoir si le PSG réussira à battre la concurrence du Barça et du club bavarois.