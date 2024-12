Mercato : Le PSG transfère un attaquant qui enflamme l’Allemagne !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain n’a pas vraiment fait preuve d’une patience infinie avec Hugo Ekitike qui a avec le temps vu ses possibilités diminuer dans la capitale. De quoi l’inciter à aller voir ailleurs pendant le dernier mercato hivernal. S’étant pleinement relancé à l’Eintracht Francfort, Ekitike a reçu un message de remerciement de la part de son directeur sportif.

Entre le PSG et Hugo Ekitike, l’histoire d’amour n’a jamais vraiment pu commencer. Et ce, malgré son année et demie passée dans la capitale entre juillet 2022 et janvier 2024, date de son départ en prêt à l’Eintracht Francfort. Une première aventure à l’étranger pour le joueur formé au Stade de Reims avant son transfert au Paris Saint-Germain. Et ce saut dans l'inconnu, il l'a notamment validé au téléphone avec Kylian Mbappé.

Hugo Ekitike discute avec Mbappé avant de quitter le PSG

Hugo Ekitike a effectué une interview avec Sport BILD en novembre dernier au cours de laquelle le journaliste avait affirmé qu’il s’était entretenu par le biais d’un appel téléphonique avec Kylian Mbappé avant de prendre la décision de quitter le PSG. Voici les propos d’ailleurs tenus par Ekitike.

« Nous nous sommes bien entendus à Paris. Mais je n'ai pas de contact avec lui en ce moment. Kylian a assez de choses à faire et doit s'occuper de lui-même et de sa carrière. Je lui souhaite le meilleur pour cela ».

«Qu’il ait choisi de nous rejoindre a été une décision forte et tout le monde s’est montré reconnaissant»

Et il semble que l’attaquant français n’a pas fait le mauvais choix au vu de ses statistiques affichées en ce début de saison avec l’Eintracht Francfort (11 buts en 20 matchs). Le directeur sportif du pensionnaire de Bundesliga, à savoir Timmo Hardung a envoyé un message fort sur le mariage réussi et heureux pour le moment entre les parties concernées par le biais de L’Équipe.

« Ekitike a ressenti dès le premier jour l’amour que le club voulait lui donner. Qu’il ait choisi de nous rejoindre a été une décision forte et tout le monde s’est montré reconnaissant. Tout est mis en œuvre afin que le potentiel du joueur soit exploité ». Reste à savoir si l’idylle perdurera jusqu’à l’été 2029, moment où son contrat expirera.