Mercato - Real Madrid : Surprise, le prochain transfert finalement annulé ?

Jean de Teyssière

Tout va très vite dans le football, dans un sens comme dans l’autre ! Dani Ceballos en fait l’expérience en ce début de saison. Le milieu de terrain du Real Madrid, indésirable cet été et proche de la sortie cet hiver a vu son statut être totalement chamboulé après l’accumulation de bonnes prestations.

Joueur discret du vestiaire du Real Madrid, Dani Ceballos a tout de même sa place dans le onze titulaire de Carlo Ancelotti. Face à l’Atalanta (3-2) en Ligue des Champions, l’international espagnol a été l’un des grands artisans de l’ombre de cette victoire importante. Au point de voir son statut être changé.

Ancelotti fan de Ceballos

Aligné en double pivot avec Federico Valverde face à l’Atalanta Bergame, Dani Ceballos a été très important dans cette victoire. Comme indiqué par AS, l’international espagnol a récupéré huit ballons, remporté sept duels gagnés, fait quatre dégagements et deux interceptions. Après la rencontre, Carlo Ancelotti faisait l’éloge de son numéro 19 : « Je veux mettre en valeur Ceballos. J'ai beaucoup aimé. Il a joué un grand match. »

Ceballos ne sera pas vendu

Cet été, Dani Ceballos était pressenti pour quitter le Real Madrid. En même il y a un mois, il n’était que le 20ème joueur le plus utilisé de Carlo Ancelotti. La porte, qui lui était grande ouverte cet hiver s’est rapidement refermée, d’après AS. Dani Ceballos a réussi à se rendre indispensable dans l’un des plus grands clubs du monde.