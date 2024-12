Alexandre Higounet

Alors que le début de saison approche et que les grands leaders s’apprêtent à accélérer leur préparation, le duel à distance entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard commence à reprendre forme. Après le message envoyé à son rival par Pogacar au Coll del Rates, l’un des gros équipiers de Vingegaard pour le Tour vient de prendre la parole...

Après l’opération du KOM Strava du Coll del Rates de Pocagar...

Dans le camp du Team UAE, comme rapporté par cyclismactu.net, on a par exemple fait en sorte que Pogacar explose le record Strava (KOM) de l’ascension du Coll del Rates, pendant le camp d’entraînement de l’équipe dans le sud de l’Espagne, quelques jours seulement après qu’une vidéo ait été postée montrant Vingegaard à fond dans la montée en question…

… le message de cet équipier XXL de Vingegaard

Du côté de Visma-Lease A Bike, on n’est pas non plus resté sans réagir. C’est Victor Campenaerts, l’un des grands équipiers de Jonas Vingegaard, recruté cet hiver pour apporter un soutien important au leader danois sur les routes de juillet, qui a pris la parole, à l’occasion d’un entretien accordé au quotidien flamand Het Nieuwsblad. Questionné sur ses ambitions pour la saison 2025, le gros rouleur belge n’a pas manqué de cibler en priorité la victoire dans le Tour de France, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Mon premier objectif est d'être sélectionné pour le Tour de France et ensuite d'aider Jonas Vingegaard à le remporter. Je sais que ce ne sera pas facile. Pogacar est très fort. Mais je crois fermement que c'est possible ». Le message, cette fois, n’est peut-être pas adressé à Tadej Pogacar, mais plutôt à Jonas Vingegaard lui-même. Le fait de voir qu’un de ses équipiers XXL affirme sa conviction quant à sa capacité de l’emporter face à Pogacar apparaît en effet comme un message de soutien fort vis à vis du leader danois.