L’OM enchaîne les sanctions, Longoria pousse un coup de gueule

De Medhi Benatia à Pablo Longoria en passant par Aziz Mady Mogne, la plupart des dirigeants de l’OM ont tous été suspendus par la commission de discipline de la LFP cette saison. En conférence de presse, le président marseillais s’est interrogé sur ces nombreuses sanctions et a déploré un manque de cohérence.

On ne peut pas vraiment dire que la relation entre l’OM et les arbitres soit au beau fixe cette saison. Tout a commencé le 22 septembre dernier lors de la victoire obtenue sur la pelouse de l’OL (2-3), alors que Leonardo Balerdi avait été expulsé après seulement cinq minutes de jeu. Medhi Benatia avait exprimé son mécontentement, aussi bien dans le tunnel du Groupama Stadium qu’au micro du diffuseur, ce qui lui avait valu une suspension de trois matchs, avec trois matchs de sursis.

Après Benatia, Mady Mogne et Longoria eux aussi suspendus

Quelques semaines plus tard, c’était au tour d’Aziz Mady Mogne d’écoper d’une suspension de la part de la commission de discipline de la LFP. Pour des propos véhéments tenus à la mi-temps du match entre l’OM et Angers (1-1), le coordinateur sportif marseillais avait été suspendu pour deux matchs, ce qui a ensuite été le cas de Pablo Longoria, sanctionné d’un match ferme.

« Ce manque de cohérence, je ne l’accepte pas non plus »

Présent en conférence de presse la semaine dernière pour faire le bilan de la première partie de saison écoulée, Pablo Longoria a évoqué ce sujet et déploré le manque de cohérence dans les sanctions infligées par la commission de discipline de la LFP : « Tous nos dirigeants ont été sanctionnés, moi le premier. Moi c’était après le match contre Angers et je vais vous dire ce que j’ai dit. J’ai dit : “tu n’as pas le niveau, tu subis trop la pression, my friend”. C’est tout. J’ai entendu d’autres dirigeants parler de honte ou dire que l’arbitre avait le maillot d’une des équipes, mais on est les seuls sanctionnés. Ce manque de cohérence, je ne l’accepte pas non plus », a déclaré le président de l’OM.