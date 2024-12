Mercato : Le PSG va réaliser une masterclass à 80M€ ?

Alexis Brunet

Depuis de nombreuses années, le PSG a souvent l’habitude de perdre certains de ses meilleurs jeunes formés au club. Ces éléments décident de quitter Paris pour aller signer leur premier contrat pro ailleurs et avoir la possibilité de gagner plus de temps de jeu. Ainsi, le champion de France n’a pas souvent gagné beaucoup d’argent avec la vente de ses jeunes, mais cela pourrait bien changer avec Xavi Simons, qui pourrait partir contre un chèque de 80M€.

De plus en plus, le PSG souhaite faire confiance aux jeunes joueurs. Une politique qui contraste forcément avec le mode de fonctionnement d’il y a quelques années où le club de la capitale avait notamment décidé de miser sur des éléments comme Neymar ou bien Lionel Messi, deux superstars. Ce virage à 180 degrés est donc à l’avantage des joueurs formés au club, qui ont plus de chances d’atteindre l’équipe première et de gratter du temps de jeu.

Beaucoup de jeunes joueurs ont quitté le PSG ces dernières années

Si cette décision a été prise, c’est en partie pour éviter la fuite des jeunes talents. En effet, face à la concurrence de certains des meilleurs joueurs du monde, beaucoup de titis ont souvent pris la décision de signer leur premier contrat professionnel ailleurs qu’au PSG. Le club de la capitale a donc souvent perdu gratuitement des très bons joueurs, comme Kingsley Coman, Mike Maignan ou bien Tanguy Kouassi. Parmi les joueurs formés au club et bien vendus par la suite, on peut toutefois citer Arnaud Kalimuendo, parti pour 20M€ à Rennes, Christopher Nkunku vendu 19,5M€ au RB Leipzig ou bien Mamadou Sakho qui avait rejoint Liverpool contre un chèque de 19M€.

Xavi Simons pourrait rapporter 80M€ au PSG

Le PSG n’a donc jamais réalisé de véritables grosses ventes avec ses jeunes formés au club, mais cela pourrait prochainement changer. En effet, selon Bild, de nombreuses formations souhaiteraient s’offrir les services de Xavi Simons. Le Néerlandais pourrait être vendu cet hiver ou bien l’été prochain et rapporter gros au champion de France. En effet, les dirigeants parisiens demanderaient environ 80M€ pour laisser partir le milieu offensif. Le PSG réaliserait alors une énorme plus-value, et Xavi Simons pourrait devenir le deuxième joueur du club de la capitale vendu le plus cher, juste derrière Neymar (90M€).