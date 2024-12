Mbappé déclenche une énorme polémique au Real Madrid !

Pierrick Levallet

En signant au Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé a réalisé l’un de ses plus grands rêves. Mais son arrivée a également fait quelques victimes dans les rangs madrilènes. Rodrygo a notamment eu du mal à gérer le nouveau rôle qui lui a été attribué en début de saison après la signature de l’ancien du PSG. L’international brésilien a même été au coeur d’une polémique chez les Merengue.

Kylian Mbappé a démarré un nouveau chapitre de sa carrière l’été dernier, et a réalisé l’un de ses plus grands rêves par la même occasion. L’attaquant de 26 ans a quitté le PSG pour signer libre au Real Madrid et a été accueilli en superstar dans la capitale espagnole. Mais son arrivée a fait quelques victimes dans les rangs de Carlo Ancelotti en début de saison.

Rodrygo plongé dans un malaise à cause de Mbappé ?

Rodrygo a notamment fait les frais de la signature de Kylian Mbappé. Carlo Ancelotti devait faire de la place dans son onze. L’international brésilien a alors perdu son statut de titulaire indiscutable et a eu du mal à accepter son nouveau rôle. L’attaquant de 23 ans aurait alors vécu une période plutôt compliquée au Real Madrid comme le rapporte MARCA.

Le Real Madrid a éteint la polémique

Le média espagnol ajoute que Rodrygo a même été au coeur d’une polémique indirectement à cause de Kylian Mbappé. En plein malaise, le joueur du Real Madrid avait notamment fait des déclarations au sujet de son avenir qui avaient fait polémique. Finalement, les choses semblent être rentrées dans l’ordre chez les Merengue. Carlo Ancelotti fait visiblement de nouveau confiance à Rodrygo, et souhaite même qu’il épaule Kylian Mbappé désormais. À suivre...