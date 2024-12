Mercato - PSG : Surprise pour cette star, un transfert se prépare ?

Alexis Brunet

Depuis son arrivée au PSG, Gianluigi Donnarumma a souvent soufflé le chaud et le froid. Le portier italien est souvent capable de parades impressionnantes sur sa ligne de but, mais il peut tout autant se rater lors d’une sortie aérienne ou bien sur un jeu au pied. Ces performances en dent de scie ont donc poussé le club de la capitale à mettre sur pause les négociations pour sa prolongation de contrat, et un nouveau gardien pourrait par conséquent être recruté par les dirigeants parisiens.

Avec Luis Enrique à sa tête, chaque place se mérite au PSG. L’Espagnol est capable de faire souvent évoluer sa composition d’équipe en fonction de ce qu’il voit à l’entraînement et des performances de chacun. Chaque secteur est donc concurrentiel et cela vaut également pour le poste de gardien du but. En effet, depuis le début de saison, ce n’est pas Gianluigi Donnarumma qui a occupé le poste à chaque fois. L’Italien a parfois été remplacé par Matvey Safonov, que cela soit en championnat ou bien en Ligue des champions.

Donnarumma ne fait pas l’unanimité au PSG

Malgré son statut de star, Gianluigi Donnarumma ne donne donc pas pleine satisfaction au PSG. L’Italien dispose de très bons réflexes et il a souvent réalisés de belles parades, mais il a aussi souvent plombé son club par des sorties aériennes mal maitrisées ou par un jeu au pied loin des standards du haut niveau européen. Des performances parfois moyennes qui auraient d’ailleurs poussé les dirigeants parisiens à mettre les négociations pour la prolongation de contrat du portier sur pause, d’après les informations de RMC Sport. L’état-major du club de la capitale s’interroge sur l’avenir de l’ancien joueur de l’AC Milan et s’il est donc toujours l’homme de la situation.

Le PSG pourrait tenter le coup Lucas Chevalier

Le PSG garde donc un œil attentif sur le marché des gardiens de but et un nom plaît particulièrement au club de la capitale, Lucas Chevalier. Le Lillois réalise une saison époustouflante avec son club, que cela soit en Ligue 1 ou bien en C1. Dernièrement interrogé sur son avenir au CFC, le joueur de 22 ans n’avait d’ailleurs pas fermé la porte à un départ, à condition d’avoir du temps de jeu. « Franchement, si je dois partir, je ne sais pas si c'est le moment, mais je ne partirai pas pour partir. Cela dépendra du club, de l'évolution de ma carrière. Ce serait illogique de partir pour un club où je ne joue pas. Le principal est que je me sente bien et que le club évolue, qu'on fasse notre parcours en Ligue des champions. Forcément, ce sont des discussions qui arriveront plus tard. Pour le moment, je suis focalisé sur ma mission. Il arrivera ce qui arrivera. Il n'y a pas d'urgence. »