Mercato : Le RC Lens boucle un transfert surprise !

Arnaud De Kanel

Septième de Ligue 1 à la mi-saison, le RC Lens réalise un début d'exercice 2024-2025 honorable pour les six premiers mois de Will Still a la tête de l'équipe première. Les Sang et Or visent une place européenne et ils ont bien compris qu'il faudra renforcer l'effectif cet hiver. Un jeune joueur de 17 ans serait d'ailleurs sur le point de s'engager avec le club artésien à la surprise générale.

Le RC Lens a opposé une belle opposition au PSG en 32ème de finale de la Coupe de France avant de s'incliner aux tirs aux buts. En championnat, les hommes de Will Still occupent la septième place et ils ne sont qu'à 6 points de l'OM et de l'AS Monaco, respectivement deuxième et troisième. Tout reste donc possible pour les Sang et Or qui s'apprêtent à accueillir du renfort cet hiver. « Heureusement que le mercato arrive. On veut mettre en place le système sur la durée mais on restera flexible, car il y a pas mal d’options que nous pouvons utiliser », confiait notamment Will Still avant la défaite face au PSG.

Kevin Danso vante son coéquipier Khusanov. Un transfert colossal en vue ? 🚀

➡️ https://t.co/2Luux9Neqk pic.twitter.com/gsqgsWOQcN — le10sport (@le10sport) December 25, 2024

Lens a trouvé son nouveau milieu de terrain

Alors qu'Andy Diouf attiserait la convoitise en Premier League, le RC Lens semble anticiper son départ. D'après les informations de Fabrizio Romano, le club artésien serait tombé d'accord avec Podgorica pour le transfert de Andrija Bulatovic. Le jeune milieu monténégrin de 17 ans aurait été convaincu par le projet lensois.

Un transfert estimé à 2M€

D'après les informations de Fabrizio Romano, le RC Lens devrait débourser 2M€ pour Andrija Bulatovic. Le Monténégrin aurait repoussé les approches du Dinamo Zagreb pour répondre favorablement à l'intérêt lensois. Les discussions seraient très avancées entre les différentes parties et Bulatovic pourrait donc succéder à Anto Drobnjak, seul Monténégrin à avoir défendu les couleurs du RC Lens dans le passé. Le premier mouvement d'une longue liste certainement pour les lensois qui cherchent activement un attaquant.