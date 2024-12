Cyclisme : Un doublé Giro-Tour pour Evenepoel ? Il y croit !

Alexandre Higounet

A l’occasion de la présentation du Grand Départ du Tour d’Italie, Vincenzo Nibali, l’ancien vainqueur du Giro et du Tour de France, s’est exprimé sur la participation potentielle de Remco Evenepoel malgré sa lourde chute intervenue à l’entraînement il y a quinze jours, sans oublier de livrer sa réflexion sur les capacités du champion belge dans les Grands Tours.

Alors qu’il a été confirmé ces derniers jours que le départ du Tour d’Italie se tiendrait bien du côté de l’Albanie, avec deux étapes de moyenne montagne et un chrono de quasiment 14 kilomètres, Vincenzo Nibali, ancien vainqueur du Giro et du Tour de France, est revenu sur la possible participation de Remco Evenepoel, qui avait coché l’épreuve italienne à son programme avant que sa lourde chute à l’entraînement ne jette un doute sur sa capacité à y être pour la gagne.

« Evenepoel revient toujours plus fort après un coup dur »

Selon Nibali, il ne devrait pas y avoir de problème, Evenepoel aura le temps de bien préparer le Giro, comme il l’affirmé à l’occasion de la présentation du Grand Départ, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « C'est un début qui lui convient bien, d'autant qu'il a déjà prouvé par le passé qu'il était à l'aise sur les débuts de grand tour. Mais ce chrono technique demandera tout de même quelques reconnaissances. Remco revient toujours fort après un coup dur. S'il reprend la compétition en mars à Tirreno-Adriatico, il est encore possible qu'il soit présent au Giro ».

« Remco a prouvé qu’il s’améliorait d’année en année »

Et selon Nibali, Remco Evenepoel devient même un potentiel candidat pour un doublé Giro-Tour, à l’image de Tadej Pogacar, compte tenu des progrès qu’il a affiché depuis un an et de la marge dont il dispose encore : « Faire le doublé Giro-Tour ? Ce n'est pas simple mais Pogacar a prouvé que ce n'était pas impossible. Et Remco a prouvé qu'il s'améliorait d'année en année. Son podium au Tour de France et son doublé olympique sont de fantastiques performances et la preuve d'une évolution régulière ». Si le champion belge franchit le dernier palier qui lui manque encore en haute montagne, alors il pourra en effet s’approcher du niveau de Pogacar et donc devenir un vrai rival pour la victoire dans le Tour de France.