Cyclisme : La méthode improbable de Pogacar pour remporter Milan San Remo !

Alors qu’il vise en priorité la victoire à Milan San Remo, dont il sait qu’elle sera difficile à obtenir du fait de son incertitude tactique et de la prédominance des sprinters, Tadej Pogacar, aidé en cela par le staff de l’équipe UAE, a mis en place un process improbable pour déterminer la meilleure stratégie. Explication.

Tadej Pogacar ne s’en est pas caché, il rêve de remporter les cinq monuments dans sa carrière, et pour cela il lui faut encore lever les bras sur Milan San Remo et Paris-Roubaix. Et s’il n’est pas certain de s’aligner dans l’Enfer du nord dès cette saison, Milan San Remo constitue assurément le grand objectif de sa première partie de saison.

Pogacar face au défi tactique de Milan San Remo…

Si Pogacar s’attaque prioritairement au sujet Milan San Remo, c’est qu’il sait que la Primavera sera sans doute la plus difficile à gagner pour lui, car la moins sélective, donc la moins facile à maîtriser et la plus ouverte aux sprinters, qui parviennent souvent à tirer leur épingle du jeu. Comment dans ces conditions parvenir à l’emporter ? Quelle stratégie adopter pour maximiser les chances de lever les bras à San Remo ? Le sujet a indéniablement occupé les pensées du champion slovène et du staff du Team UAE. Et pour trouver la meilleure option, les décideurs de la formation émiratie n’ont pas manqué d’imagination.

La réponse de l’Intelligence Artificielle !

En effet, à l’occasion d’un entretien à Bici.pro, relayé par cyclismactu.net, Jeroen Stewart, le responsable de la performance de l’équipe, a affirmé avoir eu recours à l’intelligence artificielle Anna pour bâtir la meilleure tactique possible : « Elle est un peu grincheuse, mais elle est incroyablement extraordinaire dans ce qu'elle fait. Nous avons lancé un projet visant à générer notre propre plate-forme de données et travaillons déjà avec nos partenaires aux Émirats arabes unis depuis des années. Nous arrivons désormais à des étapes véritablement phénoménales. Analog était notre partenaire pour aller plus loin. Nous disposons désormais de capacités d’IA extrêmement intéressantes. Nous avons repris le profil 3D de la 18e étape du Tour. Nous avons demandé à Anna de nous montrer comment s'était déroulée la course, avec des petits cyclistes miniatures en 3D et de nous raconter les histoires marquantes de la journée, en s'attardant notamment sur Tadej. Vous obtenez un récit qui commence alors à donner des informations que nous n'avions pas nécessairement saisies en le regardant à la télévision ou depuis la voiture ou en regardant les données sur le logiciel que nous utilisons habituellement. Anna peut le faire en une minute et dans n'importe quelle langue. Anna peut-elle trouver la faille pour Milan San Remo ? Clairement oui, mais évidemment je ne vous donnerai pas la réponse. Peut-être qu'Anna nous la donnera… »