Cyclisme - Tour de France : Un doute s’invite autour de Vingegaard…

Interrogé par la télévision danoise à la fin de l’année 2024, Jonas Vingegaard s’est confié sur sa grave chute intervenue lors du Tour du Pays Basque et sur le traumatisme que cela a constitué. En ressort un questionnement inévitable : Vingegaard est-il encore en situation mentale de jouer la victoire dans le Tour de France ? Analyse.

Quelques jours avant la nouvelle année, Jonas Vingegaard a accordé un entretien poignant avec la télévision danoise DRTV, au cours duquel il s’est longuement confié sur sa grave chute lors du Tour du Pays Basque, qui avait conduit ensuite à une hospitalisation et à une longue convalescence avant le Tour de France.

« Quand j’étais allongé par terre, j’ai pensé que si je survivais, j’arrêterais ma carrière »

Vingegaard a notamment expliqué, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Il y a une tension à ce moment-là qui ne devrait peut-être pas être présente. Ce n'est pas à chaque fois que les choses tournent mal, mais il arrive que ça arrive, et peut-être que c'est votre cerveau qui essaie de vous protéger d'un crash. Je n'ai pas vraiment écouté cette alerte. Il y a eu une bataille pour la position et, à cause de la mauvaise route, je n'ai pas pu vraiment freiner. Puis, mon vélo a glissé parce que j'avais tout simplement trop de vitesse. C'est la première fois que je n'ai pas essayé de remonter sur le vélo. Je pensais avoir une hémorragie interne, ce qui signifiait que j'allais soit me noyer dans mon propre sang, soit mourir d'une hémorragie. Alors, oui… Je pensais que c'était là que j'allais mourir ». Avec cette chute, le champion danois a confié avoir envisagé sérieusement de mettre un terme à sa carrière : « Quand j'étais allongé par terre, je pensais que si je survivais à ça, je mettrais fin à ma carrière. Mais plus tard, nous en avons beaucoup parlé en famille, et nous pensons que je devrais continuer, parce que c'est toujours ma passion. Au début, je pensais que revenir dans les pelotons n'était vraiment pas une option ».

Peut-il mettre les mêmes ingrédients dans sa conquête du maillot jaune aujourd’hui ?

Quand bien même il affirme avoir toujours la passion, de telles interrogations, totalement légitimes sur le fond, laissent en creux comme un doute : Vingegaard peut-il à l’avenir mettre autant de détermination à la conquête du maillot jaune ? Une telle ambition peut-elle être compatible avec le recul que cette terrible chute lui a logiquement amené à prendre ? Réponse dans les prochains mois.