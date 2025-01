Cyclisme : La confidence de Vingegaard sur Pogacar !

Alexandre Higounet

A l’occasion d’un entretien accordé au média danois Ekstrabladet, Jonas Vingegaard s’est laissé aller pour une rare fois à une confidence forte au sujet de l’admiration qu’il porte à Tadej Pogacar. Un moment bref qu’il refermera tout aussi vite pour rester dans la situation mentale de pouvoir le battre. Analyse.

Quand bien même il a été largement dominé par Tadej Pogacar à l’occasion du dernier Tour de France, Jonas Vingegaard a fermement défendu son niveau de performance en 2024 et affirmé sa confiance quant à sa capacité de combler son retard sur le champion slovène en 2025.

Pour une rare fois, Vingegaard fend l’armure au sujet de Pogacar

A l’occasion d’un entretien accordé au média danois Ekstrabladet, relayé par cyclismactu.net, Vingegaard a ainsi affirmé : « C’est la meilleure année que je n’ai jamais réalisée. Quand je regarde ma performance par rapport à ce que j'ai pu faire dans le passé, cela a été bien meilleur sur le Plateau de Beille. Je me souviens que la première année où j'ai gagné le Tour (2022, ndlr), ce n'était presque rien comparé à la puissance que nous avons développée cette année. Je pouvais voir quels watts je faisais et Pogacar s'éloignait de moi, donc sa victoire est méritée. Pour battre Pogacar, je dois encore monter d'un niveau l'année prochaine, et je pense que je peux le faire ».

Pour se mettre en situation de le battre, Vingegaard doit se concentrer sur lui-même

Pour autant, lors de cette même interview, Jonas Vingegaard a tout de même fendu un peu l’armure et s’est laissé aller à reconnaître à quel point Tadej Pogacar pouvait parfois l’impressionner sur un vélo : « Je le vois gagner ces courses et je suis fasciné par qui il est en tant que cycliste. Je pense que c'est un cycliste fantastique, mais il est clair que dans la vie de tous les jours, je me concentre sur moi-même. Je me dois d'être aussi bon que possible lors des courses que je dois faire. Je dois espérer que cela suffira pour le battre ». Il est rare de voir le Danois se laisser aller à une telle confidence au sujet de son rival et il explique d’ailleurs pourquoi dans la phrase qui suit : pour se mettre en situation de le battre, il lui faut se concentrer sur lui-même et son niveau de performance, sans se préoccuper du champion slovène et de ses qualités.