Cyclisme - Tour de France : Le défi de Vingegaard, « je pense que je peux le faire »

A l’occasion d’un entretien accordé aux médias danois, Jonas Vingegaard défend son bilan en 2024, où ses données de performance n’ont jamais été aussi élevées, et se dit confiant quant à sa capacité à combler le retard qui le sépare désormais de Pogacar. Non sans argument.

Largement dominé par Tadej Pogacar lors du dernier Tour de France, Jonas Vingegaard reconnaît sans difficulté que son rival lui était largement supérieur, quand bien même il a lui aussi beaucoup progressé par rapport à sa première victoire dans le Tour de France en 2022.

« Quand je compare avec ma puissance développée en 2022… »

A l’occasion d’un entretien accordé au média danois Ekstrabladet, relayé par cyclismactu.net, le leader du Team Visma-Lease A Bike s’est montré plutôt positif quant à son niveau de performance en 2024, malgré sa défaite au Tour de France : « C’est la meilleure année que je n’ai jamais réalisée. Quand je regarde ma performance par rapport à ce que j'ai pu faire dans le passé, cela a été bien meilleur sur le Plateau de Beille. Je me souviens que la première année où j'ai gagné le Tour (2022, ndlr), ce n'était presque rien comparé à la puissance que nous avons développée cette année. Je pouvais voir quels watts je faisais et Pogacar s'éloignait de moi, donc sa victoire est méritée ».

« Je dois monter d’un niveau l’an prochain, et je pense que je peux le faire »

Pour autant, Jonas Vingegaard se montre très combatif pour la saison 2025. Encouragé par l’analyse de ses performances au Tour de France, qui ont déterminé qu’ils avaient un déficit de masse musculaire, et donc de force, et donc de watts, du fait de sa longue hospitalisation au printemps suite à sa grave chute lors du Tour du Pays Basque, le champion danois se montre optimiste quant à sa faculté à combler le retard qui le sépare de Pogacar. A l’occasion de cet entretien à Ekstrabladet, Jonas Vingegaard a ainsi affirmé : « Pour battre Pogacar, je dois encore monter d'un niveau l'année prochaine, et je pense que je peux le faire ». Réponse dans quelques mois, avec un premier élément important d’information à l’occasion du prochain Paris-Nice, que Vingegaard disputera avec l’intention de l’emporter.