Cyclisme : Evenepoel prend Pogacar en frontal !

Alexandre Higounet

Alors qu’il poursuit sa convalescence suite à sa lourde chute à l’entraînement début décembre, Remco Evenepoel a évoqué aux médias belges son retour à la compétition, programmé pour le mois d’avril. Et loin de fuir l’affrontement avec Pogacar, le champion belge va se mettre directement en travers de sa route, ce qui pourrait bien ne pas être anodin. Explication.

Avec sa lourde chute intervenue à l’entraînement il y a quelques semaines, Remco Evenepoel a vu ses plans pour la saison 2025 remis en question. Alors qu’il envisageait de prendre le départ du Giro avec l’ambition de décrocher le maillot rose, le double champion olympique doute désormais d’être en mesure de jouer la victoire en Italie.

Cyclisme - Tour de France : « Vingegaard ne doit pas pouvoir dormir », les mots forts du boss de Pogacar https://t.co/8WMUyBgFqo pic.twitter.com/elWrm8e8on — le10sport (@le10sport) December 2, 2024

Pour son retour, il s’attaque à Pogacar dans les Ardennaises

A l’occasion d’un entretien accordé au média flamand Het Laatste Nieuws, Remco Evenepoel s’est ainsi montré pessimiste quant à sa participation au Tour d’Italie : « Le Giro ? Je ne veux rien précipiter. Une telle préparation prend cinq à six mois et je n’aurai pas ce temps, donc j’ai tendance à dire : ‘’Pas de Giro’’ ». S’il ne sent pas en situation de lutter efficacement dans les cols du Giro au mois de mai, Evenepoel apparaît à l’inverse convaincu de pouvoir jouer ses chances sur les Ardennaises.

Un message en vue du Tour de France…

Et pour le coup, il n’a pas peur de prendre Pogacar en frontal dès son retour à la compétition, qu’il programme à la Flèche Brabançonne en avril, avant d’enchaîner avec le triptyque « ardennais » Amstel Gold Race-Flèche Wallonne-Liège Bastogne Liège, trois courses cochées par le champion slovène. Malgré la présence de Pogacar, Evenepoel ne cache pas ses ambitions de victoire, comme il l’a confirmé lors d’un autre entretien à La Dernière Heure, relayé par cyclismactu.net : « Pour mon retour, je disputerai la Flèche Brabançonne. Pour gagner. C’est ce que je dois faire si je veux retrouver un rythme compétitif pour le Tour de France ». Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Evenepoel ne se ménagera pas pour son retour à la compétition en s’en prenant directement aux ambitions de Pogacar. Comme un message fort envoyé au champion slovène, avec en filigrane l’enjeu principal du maillot jaune sur le Tour, qu’Evenepoel apparaît de plus en plus déterminé à arracher des épaules du leader du Team UAE.