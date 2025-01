Mercato : Il quitte l'OM à cause de Griezmann et lâche ses vérités

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi, Rennes accueille l'OM en Ligue 1. Une rencontre qui sera forcément particulière pour Jorge Sampaoli, ancien entraîneur du club phocéen et aujourd’hui en Bretagne. L’Argentin avait alors décidé de claquer la porte à Marseille. Un départ fracassant dont Sampaoli ne garde aujourd’hui aucun regret.

En 2022, Jorge Sampaoli prenait une décision fracassante et quittait alors son poste d’entraîneur de l’OM. Arrivé un an et demi plus tôt pour venir remplacer André Villas-Boas, l’Argentin en était arrivé à ce choix exceptionnel suite à des désaccords avec sa direction concernant le marché des transferts. Sampaoli rêvait notamment d’Antoine Griezmann ou encore Renato Sanches. Deux transferts XXL que l’OM n’avait finalement pas pu lui offrir et le technicien a alors fait ses valises en conséquence.

« Il est trop tard pour avoir des regrets »

Aujourd’hui à Rennes, Jorge Sampaoli va retrouver l’OM ce samedi en Ligue 1. En conférence de presse, l’Argentin est alors revenu sur son départ du club phocéen, faisant notamment savoir : « Si je regrette mon choix de partir ? Il est trop tard pour avoir des regrets, j'avais choisi de partir car le club avait pris certaines décisions contractuelles avec lesquelles je n'étais pas forcément d'accord et par respect pour le président, j'avais opté pour un pas de côté ».

« C'est un vieil amour, un endroit où l'on m'a beaucoup aimé »

« Ce que je garde de mon passage à l’OM ? Pour moi, c'est un vieil amour, un endroit où l'on m'a beaucoup aimé, que j'ai beaucoup aimé, après c'est mon adversaire et on va tout faire pour gagner, même si l'OM est l'une des meilleures équipes du Championnat, une équipe qui s'est très bien organisée depuis le début de saison et qui a des ambitions », a également fait savoir Jorge Sampaoli à propos de son expérience à Marseille. L'heure est maintenant aux retrouvailles avec que l'Argentin est désormais sur le banc de Rennes.