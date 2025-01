Incroyable, le RC Lens boucle un transfert de légende !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme attendu, le RC Lens va réaliser une opération historique cet hiver. Les Sang-et-Or seraient effectivement sur le point de trouver un accord avec Manchester City pour le transfert d'Abdukodir Khusanov. Le montant de la transaction pourrait avoisiner les 50M€, bonus compris, ce qui serait un record pour le club artésien.

Hyper actif cet hiver, le RC Lens continue d'affoler le mercato. Après avoir cédé Brice Samba au Stade Rennais et recruté Goduine Koyalipou, les Sang-et-Or se sont également distingué avec l'imbroglio Pau Lopez, dont le prêt a été officialisé, avant d'être annulé. Mais c'est encore loin d'être terminé. Et pour cause, le RC Lens prépare désormais un transfert historique à son échelle.

Khusanov va devenir la plus grosse vente de l'histoire de Lens

Recruté pour 100 000€ durant l'été 2023, Abdukodir Khusanov va effectivement partir pour 500 fois plus ! Selon les informations de Foot Mercato, Manchester City et le RC Lens seraient effectivement proches d'un accord pour le transfert du défenseur ouzbek, révélation de la première partie de saison. Le montant ? 50M€, bonus compris. La plus-value est ainsi historique, tout comme le montant du transfert puisque Abdukodir Khusanov devient la plus grosse vente de l'histoire des Sang-et-Or. Un record détenu jusque-là par Loïs Openda, vendu au RB Leipzig en 2023 pour 40M€.

Dréossi avait vendu la mèche

Il s'agit donc bien d'un transfert historique pour lequel Pierre Dréossi avait vendu la mèche ces derniers jours. « Lens ne va pas revoir ses ambitions. On veut être européen, on a la capacité et on l’aura. Dans tous clubs, il y a des départs, Brice partira peut-être. Khusanov partira, il n’y a pas eu de belles offres encore. Il y aura des départs, mais aussi des arrivées. On aura un effectif largement suffisant en qualité pour chercher l’Europe. Et offensivement, on va tout faire pour se renforcer. On a la meilleure défense du championnat. Alors c’est vrai que si Khusanov part… Mais on a encore beaucoup d’atouts présents dans notre club. Avec les nouvelles arrivées, nous serons plus armés pour le championnat. Khusanov, s’il doit partir, c’est surtout pour retrouver un équilibre économique. L’équilibre de l’équipe. J’espère qu’avec sa vente, on retrouvera un niveau qui correspond au RC Lens », confiait le directeur général du RC Lens au micro de DAZN au sujet d'Abdukodir Khusanov.