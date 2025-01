Real Madrid : Benzema prédit du très lourd pour Mbappé !

Jean de Teyssière

Dimanche, sur les coups de 20 heures aura lieu la finale de la Supercoupe d’Espagne entre le FC Barcelone et le Real Madrid. L’occasion pour le club de Kylian Mbappé de remporter un troisième trophée cette saison, après la Supercoupe d’Europe et la Coupe du monde des clubs. Un Clasico qui promet et qui, selon Karim Benzema, devrait tourner en faveur du Real Madrid, tout comme la fin de saison à venir.

Les premiers pas de Kylian Mbappé avec le Real Madrid ont été compliqués mais désormais, la star française semble avoir trouvé ses marques. Beaucoup plus décisif, l’ancien joueur du PSG n’est qu’à un match de remporter la Supercoupe d’Espagne. Il faudra pour cela battre le FC Barcelone et Karim Benzema a confiance.

«Une équipe qui veut tout gagner»

La saison dernière, le Real Madrid a une nouvelle fois réalisé une grande saison en remportant la Ligue des Champions et la Liga. Ancienne légende du club durant 14 ans, Karim Benzema a toujours un oeil avisé sur son ancienne équipe, comme il le révèle pour Marca : « Le Real Madrid est toujours le Real Madrid, c'est-à-dire que c'est une équipe qui veut tout gagner, qui veut triompher. Ils sont toujours là parce qu'ils gagnent des titres et maintenant ils ont la chance d'en gagner un autre. Comme toujours. C'est mon club. J'y ai passé la moitié de ma vie et je m'y sens chez moi. Je regarde toujours les matches du Real Madrid. »

«Cette année prouvera que le Real Madrid est le meilleur club du monde»

« Je veux envoyer un message aux Madrilènes parce que je suis toujours avec le Real Madrid. C'est une équipe pour gagner des titres. Je suis sûr que cette année prouvera une fois de plus que le Real Madrid est le meilleur club du monde, promet Karim Benzema. Hala Madrid ! » Le petit nouveau, Kylian Mbappé, espère évidemment que cette prédiction sera la bonne.