Mercato : Le PSG provoque un gros malaise à l’étranger !

Alexis Brunet

L’été dernier, le PSG avait tenté de faire venir Khvicha Kvaratskhelia afin de remplacer Kylian Mbappé. Finalement, Naples avait décidé de garder son attaquant et était même en négociations avec ce dernier pour tenter de le prolonger. Mais le fait que le champion de France retente sa chance cet hiver a mis un froid dans ce dossier et le Géorgien n’a donc pas signé de nouveau bail avec son club actuel, ce qui agace.

Habituellement plutôt calme du côté du PSG, le mercato hivernal pourrait réserver une belle surprise aux supporters parisiens dans les prochains jours. Alors que le club de la capitale voulait en priorité se séparer de certains joueurs, c’est finalement une arrivée qui pourrait se finaliser dans les prochains jours, et qui plus est celle d’une star. En effet, alors que le champion de France avait déjà tenté sa chance l’été dernier, il serait revenu à la charge ces derniers jours pour tenter de faire signer Khvicha Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia devait initialement prolonger à Naples

Contrairement à l’été dernier, le PSG aurait cette fois de réelles chances de faire signer Khvicha Kvaratskhelia. Naples aurait en effet changé d’avis dans ce dossier et serait maintenant d’accord pour céder son attaquant géorgien. Un revirement de situation inattendu, car initialement l’attaquant devait signer une prolongation de contrat avec l’équipe italienne, mais il n’a toujours rien parachevé alors que cela traine depuis plusieurs semaines. D'après les information du Parisien, cella aurait agacé le Napoli, qui se serait finalement fait une raison et aurait donc ouvert la porte à un départ, et ce dès cet hiver.

Une concurrence pour Barcola ?

Si Khvicha Kvaratskhelia débarque du côté de Paris, il sera en concurrence directement avec Bradley Barcola. Cela était un souhait de Luis Enrique d’apporter plus de concurrence en attaque et de mettre la pression sur l’ancien joueur de l’OL. En effet, malgré un bon début de saison, l’attaquant parisien est moins efficace dernièrement et cela pénalise donc le PSG. Reste à voir si l’arrivée du Géorgien permettra d’obtenir le meilleur de Barcola ou bien lui fera squatter le banc des remplaçants. Affaire à suivre...