Mercato - PSG : Accord trouvé, un transfert historique est annoncé

Révélation de cette première partie de saison en Ligue 1, Abdukodir Khusanov ne terminera pas la saison au RC Lens. Le défenseur ouzbek se serait entendu avec Manchester City ce vendredi soir. Egalement courtisé par le PSG, il devrait s'engager avec la formation de Pep Guardiola jusqu'en juin 2029, plus une année en option.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Will Still se montrait un brin fataliste en évoquant l’avenir d’Abdukodir Khusanov. « On sait qu'il y a des négociations en cours et que ça bouge. Il y a du vent dans les ailes de Kodir. On n'est pas dupes. Mais il est toujours ici, c'est un joueur de Lens. Si ça bouge, vous serez sûrement au courant avant moi » a confié le coach du RC Lens.

Khusanov rejoint Guardiola à Manchester

Surveillé par le PSG, Khusanov s’est surtout rapproché de Manchester City. Et ce vendredi, ce feuilleton a sûrement trouvé son épilogue. Selon les informations de L’Equipe, un accord total aurait été trouvé avec la formation de Pep Guardiola. Il porte sur un contrat de quatre ans, plus une année en option.

Un transfert de légende pour le RC Lens

Grâce à la vente de son défenseur ouzbek, le RC Lens devrait récupérer un chèque de 50M€. Si cela se confirme, les Sang et Or enregistreraient la vente la plus chère de son histoire. Khusanov devrait battre la marque de Loïs Openda, vendu pour 40M€ au RB Leipzig en 2023.