Mercato - PSG : Un joueur clashe un coéquipier et se fait virer !

Aujourd'hui à Clermont, Mory Diaw avait quitté le PSG suite à une polémique dont il se serait bien passé. Durant son passage dans la capitale entre 2009 et 2015, le portier avait clashé Ronan Le Crom, son partenaire, sur les réseaux sociaux. Le club parisien avait tenté d'éteindre l'incendie avant de le pousser vers la sortie.

Les réseaux sociaux ont une mémoire et Mory Diaw l’a appris à ses dépens. Le portier de 31 ans, formé au PSG et aujourd’hui à Clermont, avait fait l’objet d’un bad-buzz. En 2015, certains s’étaient amusés à déterrer les tweets du gardien et avaient trouvé une attaque contre Ronan Le Crom, son partenaire à Paris.

« Il est payé 24 000 euros alors qu'il ne fait rien... »

« J'avoue, Ronan Le Crom (le troisième gardien du Paris-Saint-Germain), il est payé 24 000 euros alors qu'il ne fait rien... » avait-il lâché. Des messages à caractère sexuels ou homophobes truffés de fautes avaient aussi été exhumés.

Sa prolongation tombe à l'eau

Dans un entretien à France Football, Diaw est revenu sur cet épisode. « J'étais dans mon canapé et je vois ma tablette sonner sans s'arrêter. Des amis m'appellent et me disent : "Mory, qu'est-ce que t'as fait sur Twitter (désormais appelé X) ?" » a-t-il déclaré. Des erreurs de jeunesse lourdes de conséquences puisque, après avoir joué la carte du piratage pour éteindre la polémique, le PSG avait décidé de ne pas prolonger son contrat et de le mettre dehors.