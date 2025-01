Mercato - OM : De Zerbi recale un club de Ligue 1 en public !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi a évoqué le mercato qui a été lancé à l'OM par la signature de Luiz Felipe Ramos. Cependant, des départs sont également attendus, mais le technicien italien assure qu'aucun joueur important ne partira pas, à commencer par Valentin Rongier, convoité notamment par Jorge Sampaoli à Rennes.

Le mercato d'hiver est bien parti à l'OM qui a déjà enrôlé Luiz Felipe Ramos. Désormais, le club phocéen aimerait vendre, à commencer par certains indésirables à l'image de Chancel Mbemba ou Lilian Brassier. En revanche, Roberto De Zerbi est catégorique, Valentin Rongier, convoité par Jorge Sampaoli à Rennes, ne partira pas.

De Zerbi en rajoute une couche sur Rongier

« J’ai toujours mal à la tête, ça ne change rien. Le fait que le mercato soit ouvert ne me touche pas. On doit renforcer l’équipe, pas l’affaiblir. Les joueurs importants comme Rongier ou d’autres ne doivent pas partir », insiste le technicien italien, qui évoque également de façon plus globale la suite du mercato de l'OM.

«Parfois, pour se renforcer il faut aussi vendre»

« Parfois, pour se renforcer il faut aussi vendre. Cela peut permettre d’acheter des joueurs plus fonctionnels à notre système. Mais ce n’est pas le moment », ajoute Roberto De Zerbi.