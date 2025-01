Mohamed Salah au PSG : «Je signe», l’annonce en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En fin de contrat avec Liverpool, Mohamed Salah est annoncé comme une piste plausible pour le PSG qui pourrait donc le récupérer libre à l’issue de la saison. Et en direct sur RMC Sport jeudi soir, Daniel Riolo a clairement affiché son souhait de voir signer l’attaquant égyptien au PSG.

« C’est ma dernière année dans le club, donc on veut faire quelque chose de spécial pour la ville (…) si c’est vraiment ma dernière saison ici ? Jusqu’à présent, oui. Ce sont mes six derniers mois. Il n’y a eu aucun progrès. On va attendre et voir », confiait dernièrement Mohamed Salah (32 ans) sur Sky Sports, annonçant donc son départ probable de Liverpool à l’issue de la saison. Et alors que certains se montrent sceptiques sur sa possible signature au PSG, Daniel Riolo s’est lâché jeudi soir en direct dans l’After Foot sur RMC Sport.

Le PSG prépare une surprise pour l'hiver ! Un transfert secret en approche… 🤫

➡️ https://t.co/tagaApC8TT pic.twitter.com/kh66lKb7ZR — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 10, 2025

« Je signe tous les jours »

« Même Salah. Je lis des trucs. Les supporters du PSG disent non. Moi une attaque avec Salah d’un côté, Kvara de l’autre. Où est le contrat, je signe tous les jours », lâche Riolo, qui ne comprend donc pas les critiques de certains sur ce renfort possible pour le PSG l’été prochain.

Kolo Muani, Ramos et Barcola taclés

Et Daniel Riolo, qui prend en exemple les récents recrutements de Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos pour un total de 180M€ ainsi que celui de Bradley Barcola pour 50M€, estime que le PSG a fait d’autres erreurs de casting en attaque : « Le PSG doit faire attention ? Ils sont allés mettre 180M€ sur deux attaquants qui ne jouent pas. Il faut faire attention à quoi ? 50M€ ce n’était pas beaucoup sur Barcola ? », lâche l’éditorialiste de RMC.