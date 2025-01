Mercato - PSG : Une opération de génie se prépare pour janvier

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG et Aston Villa pourrait faire affaire cet hiver puisque Marco Asensio serait dans le viseur des Vilans. Performant depuis le lancement de la saison, Jhon Duran pourrait faire le chemin inverse et rejoindre les rangs de Luis Enrique. En coulisses, les deux équipes pourraient bien mettre sur pied une opération qui pourrait satisfaire l'ensemble des parties.

Outre Milan Skriniar et Randal Kolo Muani, le PSG va tenter de trouver une solution pour Marco Asensio. L’international espagnol aurait fait part de sa frustration en privé, évoquant le manque de confiance et d’opportunité cette saison. La réalité est brutale. Luis Enrique ne compte pas forcément sur lui et le club parisien ne s’opposera pas à sa vente cet hiver.

Asensio vers Aston Villa ?

Selon les informations de RMC Sport, c’est du coté de la Premier Leaque que l’ancien attaquant du Real Madrid pourrait se relancer. Asensio plaît à Aston Villa. Les Vilans voudraient lui offrir la chance de briller, d’autant que Jhon Duran, l’un de ses concurrents directs, est annoncé sur le départ cet hiver.

Un échange dans les tuyaux

A en croire le média, l’avant-centre de 21 ans, auteur de sept buts en Premier League, serait dans le viseur du PSG. Le club parisien pourrait, ainsi, profiter de la situation pour proposer un échange Asensio /Duran. La côte de l’attaquant espagnol n’est pas suffisante pour boucler le deal immédiatement, mais elle pourrait permettre d’alléger la note.