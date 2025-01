Mercato - PSG : Coup de gueule en direct sur Kvaratskhelia !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que certains semblent douter de la pertinence du recrutement de Khvicha Kvaratskhelia cet hiver pour le PSG, Daniel Riolo est monté au créneau en direct jeudi soir sur RMC Sport. L’éditorialiste estime que l’attaquant géorgien, malgré son caractère, pourrait apporter un vrai plus au PSG, et il le fait savoir.

Et si le PSG tenait déjà sa future star en attaque ? Déjà ciblé par Luis Campos lors du dernier mercato estival, Khvicha Kvaratskhelia (23 ans, Naples) fait office de priorité cet hiver pour le conseiller sportif du club de la capitale. Avec le départ de Randal Kolo Muani qui se profile, le PSG souhaite renforcer son attaque, et Kvaratskhelia pourrait donc débarquer pour 80M€. Mais ce dossier fait débat chez les observateurs…

« Meilleurs que les attaquants actuels du PSG »

Jeudi soir, en direct dans l’After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a expliqué pourquoi il était partisan de la signature de Kvaratskhelia au PSG : « C’est un joueur que je ne refuse absolument pas. Je pense qu’il est meilleur que quasiment tous les joueurs offensifs du PSG en ce moment. Faut voir avec Dembélé, de quel Dembélé on parle », explique-t-il.

« On va y arriver ou pas ? »

Et alors que Khvicha Kvaratskhelia est réputé pour avoir un caractère bien trempé, Riolo a poussé un coup de gueule face aux réticences liées à ce tempérament : « À un moment, soit tu es capable de prendre des joueurs et de savoir les gérer sinon on décide une bonne fois pour toute qu’on prend que des mecs avec 0 caractère qui sont gérables comme des agneaux et on fait une bergerie. Cette histoire que le PSG est passé on a des joueurs à caractère à on prend tout le char de la parade de Disney dans le vestiaire, ça va aller au bout d’un moment. On va être capable de gérer deux stars ou pas quand même ? Luis Enrique va être capable de gérer une vedette ? Ce n’est quand même pas une vedette internationale Kvaratskhelia. On n'est pas en train de parler d'un mec qui a fait le tour du monde. Oui tout le monde dit qu’il a un gros caractère. Oh, on va y arriver ou pas à gérer un mec ? Donc il ne va jamais changer de club ce gars ? On va attendre qu’il aille à Liverpool ? », lâche l’éditorialiste.