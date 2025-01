Mercato - RC Lens : Un transfert légendaire est annoncé en public !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Confronté à la nécessité de vendre, le RC Lens a déjà du faire face au départ de Brice Samba et s'apprête également à se séparer d'Abdukodir Khusanov, annoncé tout proche de Manchester City. D'ailleurs, Will Still confirme que son défenseur est sur le départ et devrait donc prochainement quitter l'Artois.

Cela ressemble désormais à un secret de Polichinelle. Alors que Pierre Dréossi avait annoncé ces derniers jours qu'Abdukodir Khusanov quitterait probablement le RC Lens, le jeune défenseur ouzbek serait tout proche de signer à Manchester City pour environ 50M€, bonus compris, ce qui en ferait la plus grosse vente de l'histoire des Sang-et-Or. En conférence de presse, Will Still a d'ailleurs confirmé la tendance.

Still confirme le départ de Khusanov

« Il est malade. Il est rentré chez lui car il est vraiment malade (sic). Il était en soins adaptés ce matin avec les autres joueurs qui se sont préparés en salle comme Neil (El-Aynaoui). On ne va pas se mentir. On sait qu'il y a des négociations en cours et que ça bouge. Il y a du vent dans les ailes de Kodir. On n'est pas dupes. Mais il est toujours ici, c'est un joueur de Lens. Si ça bouge, vous serez sûrement au courant avant moi. C'est une blague. Avec les réseaux sociaux, les grands journalistes savent tout avant tout le monde. (Plus sérieusement) Si Kodir est disponible, il sera dans groupe et sur le terrain au Havre », a lâché l’entraîneur des Sang-et-Or en conférence de presse, avant de reconnaître qu’il était conscient de la situation en signant au RC Lens.

«Je vis la situation en toute connaissance de cause»

« Je vis la situation en toute connaissance de cause. Je savais, en remplaçant Franck Haise et en sachant les besoins financiers, que tout n'allait pas être rose et magique. Qu'il allait y avoir des papillons dans tous les coins, des moments pas difficiles mais attendus. Je savais qu'on allait perdre des joueurs importants. Je ne savais pas pour Brice (Samba à Rennes) et maintenant Kodir. Mais je savais qu'il faudrait combler des départs. C'est ce qui se fera. Comme je l'ai dit la semaine dernière, je suis venu pour le long terme. Tout n'allait pas être parfait lors des six premiers mois. On est à quelques points des équipes devant nous. On a transféré un buteur (Wahi à l'OM). De l'extérieur, je sais que l'on voit une tornade mais je vous assure que ce n'est pas du tout le cas de l'intérieur. Hier, on a mangé avec le staff et on a passé un super moment. Pour l'instant on se concentre sur le match de dimanche. On vit tranquillement (la situation). On s'attendait à tout ce qui se dit, sur les réseaux sociaux et la presse. Je vais essayer de construire sur le plus long terme », ajoute Will Still.