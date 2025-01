Mercato - PSG : Une «bombe atomique» sur le point d’être transférée ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Mis de côté par Luis Enrique qui ne semble plus du tout compter sur lui au PSG, Marco Asensio est d’ailleurs annoncé sur le départ. Et Daniel Riolo, qui considérait pourtant à l’époque l’international espagnol comme « une bombe atomique », estime que le PSG doit désormais s’en séparer au plus vite.

Recruté libre par le PSG à l’été 2023 après la fin de son contrat avec le Real Madrid, Marco Asensio (28 ans) n’a jamais réussi à retrouver son meilleur niveau au Parc des Princes. Pourtant, avec la blessure de Gonçalo Ramos en début de saison, l’international espagnol a eu droit à un temps de jeu assez conséquent dans le rôle de faux numéro 9, mais sans parvenir à convaincre. Et son avenir au PSG paraît désormais compromis.

« Il a totalement disparu »

Au micro de l’After Foot sur RMC Sport jeudi soir, Daniel Riolo a dressé un constat accablant sur la situation actuelle d’Asensio au PSG : « Dans cet effectif, on a peut-être oublié, mais Asensio a totalement disparu. Il a fait le mois d’août l’année dernière, le mois d’août cette année. Après il disparait complètement », explique Riolo, qui admirait pourtant son profil par le passé.

« C’était une bombe atomique »

« Quand je l’avais vu en Espoirs à l’époque, pour moi, c’était une bombe atomique. Lui, on va gentiment le raccompagner ». Reste à savoir de quoi sera fait l’avenir d’Asensio, sous contrat jusqu’en 2026 avec le PSG.