Mercato : Le clan Mbappé va se rapprocher de l’OM ?

Propriétaire du Stade Malherbe de Caen depuis plusieurs mois, l'entourage de Kylian Mbappé pourrait négocier le transfert de l'un de ses espoirs avec l'OM. Agé de 18 ans, Tidiam Gomis serait dans le viseur de Pablo Longoria, admirateur de longue date. En Premier League, des contacts ont aussi été noués avec le milieu de terrain.

Tidiam Gomis sera l’un des enjeux de ce mercato hivernal. En fin de contrat avec le Stade Malherbe de Caen, le jeune milieu de terrain de 18 ans pourrait poursuivre sa carrière au sein d’une équipe de Ligue 1. En pleine progression, il serait très apprécié à l’OM.

L'OM apprécie une pépite de Caen

Comme indiqué par L’Equipe, Pablo Longoria suit sa situation depuis plusieurs mois, sans pour autant passer à l’action. La situation contractuelle de Gomis pourrait le pousser à attendre la fin de la saison, à moins qu’il ne se décide à prendre les devants et à contacter l’entourage de Kylian Mbappé, propriétaire du club, pour repousser la concurrence anglaise.

Gomis a des touches à l'étranger

En plus de l’OM, Aston Villa suit Gomis. Des contacts ont été noués avec le joueur, auteur de deux buts et deux passes décisives en Ligue 2. Le RB Leipzig, friand des jeunes éléments, aurait aussi activé cette piste. Proche de Kylian Mbappé et président de Caen, Ziad Hammoud aura le dernier mot.