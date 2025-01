Le PSG lâche 70M€, grosse pression ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a renforcé son attaque avec un renfort de tout premier choix cet hiver : Khvicha Kvaratskhelia. L'attaquant géorgien a signé en provenance de Naples pour 70M€, et en attendant de savoir s'il sera de suite performant sous les ordres de Luis Enrique, Kvaratskhelia peut déjà se sentir sous pression comme l'annonce Pierre Ménès.

C'était dans l'air du temps, et c'est officiel depuis vendredi dernier : Khvicha Kvaratskhelia (23 ans) est enfin un joueur du PSG ! Courtisé par Luis Enrique depuis l'été dernier, l'attaquant géorgien a débarqué en provenance de Naples pour 70M€, et il sera forcément attendu au tournant avec son statut de renfort offensif très prometteur.

« Luis Enrique ne lui fera pas de cadeau »

Dans une vidéo diffusée sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, Pierre Ménès indique que la pression est déjà forte sur les épaules du nouvel attaquant du PSG : « Je pense aussi que Kvaratskhelia va devoir être performant tout de suite parce que Luis Enrique ne lui fera pas de cadeau. Je trouve que c'est assez cher payé mais bon on verra bien », indique l'ancien consultant de Canal +.

« Il correspond à notre idée du football »

En attendant de savoir s'il mettra effectivement la pression sur la nouvelle recrue du PSG, Luis Enrique s'est montré assez élogieux mardi en conférence de presse au sujet de Kvaratskhelia : « Je crois que nous connaissons tous Kvara. C'est un joueur qui a démontré à Naples et avec la Géorgie son niveau. Il est parfaitement adaptable à notre idée de jeu. Il a la capacité de jouer en un-contre-un, il peut aussi jouer à l'intérieur, et même en 9, comme il l'a montré en sélection. Il est polyvalent, il peut déborder, et il a aussi une grande capacité à défendre, ce qui est essentiel parce que nous avons besoin de défendre à onze et d'attaquer à onze. Il correspond à notre idée du football », a lâché le coach espagnol du PSG.