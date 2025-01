«Un comédien», Guardiola a menti pour le PSG ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi, en Ligue des Champions, le PSG affronte Manchester City. Avant cette rencontre, se présentant en conférence de presse, Pep Guardiola a tenu des propos très élogieux à l’égard du PSG. Mais l’entraîneur des Citizens disait-il pour autant la vérité à ce sujet ? Nabil Djellit en doute, accusant ainsi l’Espagnol d’être « un comédien ».

Leader de Ligue 1, le PSG a plus de mal quand il s’agit de la Ligue des Champions. Et ce mercredi, c’est un adversaire coriace qui se dresse sur la route des Parisiens : Manchester City. Et alors que le club de la capitale a du mal en Europe, Pep Guardiola se méfie. En effet, en conférence de presse avant ce choc, l’entraîneur de Manchester City a dit tout le bien qu’il pensait du PSG.

« Ce que j'ai vu de ce PSG-là, j’adore »

« J'aime tout de Luis Enrique et de la façon dont il joue. On peut toujours critiquer. Ça reste une des meilleures équipes du monde, il a fait jouer l'une des meilleures équipes de l'histoire (le FC Barcelone). Luis a toujours été meilleur que n'importe quel autre. Les gens jugent, il faut avancer. Ce que j'ai vu de ce PSG-là, j'adore. C'est une équipe jeune, avec beaucoup de qualités. Barcola et Dembélé créent des déséquilibres. Ils ont une expérience incroyable avec Marquinhos ou Hakimi. Chaque année Paris gagne la L1, ce n'est pas facile », a notamment balancé Pep Guardiola face aux journalistes.

« N’importe où il va, il dira le même chose »

Pep Guardiola était-il pour autant sincère au moment de s’exprimer sur le PSG ? Nabil Djellit a du mal à le croire. En effet, sur le plateau de L’Equipe de Greg, le journaliste a lâché : « Honnêtement, Guardiola c’est un comédien. Tu lui dis ce PSG là ou celui avec Messi, Neymar et Mbappé, même si le logiciel de jeu il peut le penser proche du sien, je pense qu’il aurait été plus effrayé de savoir que face au but c’est Messi qui se pointe que Dembélé. C’est un comédien. N’importe où il va, il dira le même chose ».