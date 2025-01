Haaland s’amuse d’un gros problème au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Malgré la présence de Gonçalo Ramos au PSG, Luis Enrique évolue régulièrement sans réel numéro 9. Un choix tactique souvent décrié. Mais est-ce réellement un handicap de jouer de cette manière ? Erling Braut Haaland, buteur de Manchester City et quelque peu concerné par cette question, a été interrogé sur le sujet.

L’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia risque de chambouler l’attaque du PSG. On pourrait notamment se retrouver avec le Géorgien à gauche, Bradley Barcola à droite et Ousmane Dembélé en faux numéro 9. Luis Enrique appréciant évoluer sans réel attaquant de pointe, on pourrait donc voir ce schéma se répéter dans les mois à venir à Paris. De quoi raviver le débat autour du buteur au PSG, qui peut pourtant compter sur Gonçalo Ramos.

Haaland et le numéro 9 au PSG !

Erling Braut Haaland se trouve lui à Manchester City. S’apprêtant à affronter le PSG en Ligue des Champions, le Norvégien a été interrogé sur ce sujet de l’attaquant à Paris. Qu’en pense-t-il ? En conférence de presse, Haaland a alors répondu, employant notamment une touche d'humour : « En tant que numéro neuf, je n’ai pas à dire ce qui est bien ou pas. Des équipes jouent différemment, Manchester City aussi a joué sans numéro neuf avant mon arrivée et ça ne les a pas empêchés de gagner des titres. Cela dépend de beaucoup de choses. Vous pouvez jouer avec ou sans. J’espère juste que Pep (Guardiola) continuera de jouer avec un numéro neuf ».

« Il peut jouer à l'intérieur, en 9 aussi »

Outre Ousmane Dembélé, Luis Enrique pourrait aussi décider d’évoluer avec Khvicha Kvaratskhelia en pointe. L’entraîneur du PSG a en effet expliqué : « Nous connaissons tous le joueur. C'est un joueur qui a démontré son niveau à Naples et en sélection. Il matche parfaitement avec notre idée de jeu, il a une grande capacité à gagner en 1 contre 1. Je crois qu'il répond à l'idée de polyvalence. Il peut jouer à l'intérieur, en 9 aussi, on l'a vu en sélection... Il a une belle capacité à défendre aussi, nous avons besoin de défendre à 11. Sur le papier, je crois qu'il s'adapte à notre idée du football ».