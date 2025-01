PSG : La déclaration d’amour de Guardiola

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi, le choc en Ligue des Champions verra le PSG accueillir Manchester City au Parc des Princes. Une rencontre qui sera également l’occasion de voir Luis Enrique face à Pep Guardiola. Les deux entraîneurs espagnols seront donc face à face. Un duel sur lequel a été interrogé l’entraîneur des Citizens, qui n’a alors pas manqué de dire tout le bien qu’il pensait de son homologue et compatriote.

Ayant le point commun d’avoir entraîné le FC Barcelone, Luis Enrique et Pep Guardiola seront ce mercredi soir face à face. En effet, alors que le premier entraîne le PSG, le second est aux commandes de Manchester City. Cette affiche européenne fait ainsi parler d’elle pour cette opposition entre les deux entraîneurs espagnols. Adversaires d’un soir, il y a également un grand respect entre Pep Guardiola et Luis Enrique.

Le PSG retrouve ses atouts : Marquinhos et Dembélé de retour pour un choc décisif ! ⚽️ https://t.co/wHUmxi4S2A — le10sport (@le10sport) January 21, 2025

« J'aime tout de Luis Enrique »

En conférence de presse ce mardi, Pep Guardiola a ainsi fait une véritable déclaration d’amour à Luis Enrique. Devant les journalistes, l’entraîneur de Manchester City a confié : « J'aime tout de Luis Enrique, de sa façon de jouer. On peut toujours critiquer, l'absence de N°9... Mais ça reste l'une des meilleures équipes. Luis, dans son job, a toujours été meilleur que n'importe qui d'autre. On sait qu'il faut qu'on accepte les critiques, ça fait partie du job. Ce que j'ai vu cette saison, j'adore. C'est une équipe très jeune, très dynamique. Avec Dembélé, Barcola, le rythme qu'ils imposent… ».

« Nos familles sont très proches, on est très liés »

A propos de son homologue au PSG, Pep Guardiola a ensuite ajouté : « Ce n'est jamais facile de gagner ici. En dehors de la connexion avec Luis, nos familles sont très proches, on est très liés. Je l'aime, il nous aime. On a une connexion incroyable à beaucoup de niveaux. On peut ne pas être en contact pendant longtemps mais quand on se revoit on est contents. J'aimerais qu'il y ait une performance très mauvaise du PSG demain (sourire), mais notre relation restera à jamais. (…) J’ai commencé un peu avant lui. Le FC Barcelone de Luis Enrique était une équipe incroyable. Pour le PSG, gagner la Ligue 1 n'est peut-être pas assez, on connait la pression qu'ils ont. On a connu ça avec Manchester City ».