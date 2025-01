Cristiano Ronaldo - Benzema : Grandes retrouvailles annoncées au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Poussé au départ, Marco Asensio aurait été proposé par le PSG à plusieurs clubs en Europe dont le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid. Cependant, son salaire est difficile à assumer pour ces équipes. L'une des dernières options pour le club de la capitale serait donc de tenter une vente en Arabie Saoudite où l'international espagnol retrouverait notamment Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, ses deux anciens coéquipiers du Real Madrid.

L'opération dégraissage est lancée au PSG ! Alors que Khvicha Kvaratskhelia s'est engagé avec le club de la capitale pour environ 70M€. Désormais, les Parisiens souhaitent trouver une solution pour le départ de Randal Kolo Muani dont le prêt à la Juventus est pour le moment bloqué, le PSG ayant déjà atteint le quota de joueurs prêtés à l'étranger. Il faudra ensuite gérer le cas Milan Skriniar, lui aussi poussé au départ. Plusieurs clubs seraient intéressés. En revanche, en ce qui concerne Marco Asensio, cela semble déjà plus compliqué.

Asensio poussé au départ par le PSG

En effet, alors qu'il n'entre plus dans les plans de Luis Enrique, Marco Asensio est poussé au départ, et aurait proposé à plusieurs clubs selon Eduardo Inda. « L'arrivée de Kvaratskhelia rend les choses très difficiles pour Asensio. Le PSG l'a proposé à deux équipes espagnoles. Il l'a proposé au FC Barcelone et à l'Atlético de Madrid », a lâché le directeur d'OK Diario sur le plateau du Chiringuito, avant de préciser que les deux clubs espagnols n'étaient pas particulièrement intéressés par la venue de Marco Asensio, dont le salaire n'est pas facile à assumer.

L'Arabie Saoudite, unique option pour Asensio ?

Par conséquent, Eduardo Inda ajoute que la dernière option pour trouver une porte de sortie à Marco Asensio pourrait être l'Arabie Saoudite. Un championnat au sein duquel évoluent plusieurs joueurs que l'international espagnol a côtoyé au Real Madrid à l'image de Karim Benzema à Al-Ittihad, de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr ou encore de Nacho à Al-Qadsiah. Des retrouvailles qui feraient très plaisir au PSG.