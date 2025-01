Kolo Muani : Le PSG humilié en plein direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG pensait pouvoir boucler tranquillement le prêt de Randal Kolo Muani à la Juventus, tout a été bloqué pour une raison assez incroyable. Le club de la capitale a déjà prêté trop de joueurs à l’étranger. Une situation qui fait halluciner Bertrand Latour qui fustige le PSG.

C'est le gros imbroglio de ce mercato pour le moment. Alors que le PSG et la Juventus ont trouvé un accord pour le prêt de Randal Kolo Muani, ce dernier est bloqué à cause du règlement de la FIFA qui stipule qu'un club ne pas prêter plus de six joueurs à l'étranger. Une situation qui fait halluciner le journaliste de Canal+ Bertrand Latour qui humilie le PSG.

Latour charge le PSG

« Heureusement que ce n’est pas leur métier, sinon ce serait grave (ironie) », lâche dans un premier temps le journaliste sur le plateau du Canal Football Club, avant de poursuivre son raisonnement en chargeant le PSG.

« J’espère surtout qu’une solution va être trouvée car ce serait un bon point de chute pour Kolo Muani je trouve d’atterrir dans ce club-là. Ce qui est plus gênant, c’est pour le joueur que le PSG va rappeler qui n’a rien demandé et qui va peut-être devoir être une variable d’ajustement. C’est mieux de lire les règlements et même si le PSG dit le contraire, on peut s’interroger sur le processus », ajoute Bertrand Latour.