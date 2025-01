Mercato - OM : Échec pour le prochain transfert ?

Alexis Brunet

Cet hiver, l’OM a réussi à recruter un défenseur central en la personne de Luiz Felipe, mais le club phocéen aimerait également faire partir un joueur dans ce secteur. En effet, les dirigeants marseillais ne comptent plus sur Lilian Brassier, qui est invité à faire ses valises avant la fin du mercato hivernal. Problème, Pablo Longoria doit d’abord se mettre d’accord avec Brest, car le défenseur est prêté par la formation bretonne et cela ne s’annonce pas simple.

Il ne reste à peu près plus qu’une semaine de mercato et certains clubs français veulent encore boucler quelques coups. C’est notamment le cas de l’OM, qui se cherche un nouvel attaquant depuis le départ d’Elye Wahi vers Francfort. Plusieurs noms ont déjà été cités, comme Santiago Gimenez, Brian Brobbey ou bien encore Amine Gouiri, et Pablo Longoria va donc devoir se dépêcher pour offrir un nouvel attaquant à Roberto De Zerbi.

L’OM veut également faire partir Brassier

En plus de recruter un nouvel attaquant, l’OM cherche également à se séparer d’un défenseur central. En effet, Lilian Brassier n’a jamais réussi à s’imposer à Marseille depuis son arrivée l’été dernier et il collectionne les mauvaises performances. C’était d’ailleurs encore le cas dimanche soir où le Français est fautif sur le premier but de l’OGC Nice. Les dirigeants marseillais souhaitent donc déjà s’en débarrasser, mais cela ne s’annonce pas simple.

L’OM doit se mettre d’accord avec Brest

D’après les informations de L’Équipe, l’OM disposerait de touches pour Lilian Brassier, notamment en Bundesliga. Problème, le club phocéen doit d’abord se mettre d’accord avec le Stade Brestois pour le départ du défenseur central. En effet, ce dernier est prêté jusqu’à la fin de la saison par la formation bretonne à l’équipe de Roberto De Zerbi et il faudrait donc casser le prêt, qui comportait initialement une option d’achat estimée à 12M€. Selon le quotidien sportif, les discussions entre les deux équipes de Ligue 1 n’avanceraient pas beaucoup, mais les derniers jours du mercato pourraient bien être animés.