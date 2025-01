Transfert de Pogba : L'OM lui met la pression, où doit-il signer ?

La rédaction

L'Olympique de Marseille semble être dans les starting-blocks dans la course à la signature de Paul Pogba. Et ce n'est plus du tout un secret au vu des diverses sorties médiatiques des joueurs de l'OM comme Adrien Rabiot ou plus récemment Mason Greenwood. La pression marseillaise s'intensifie de jour en jour auprès de Pogba, qui aurait d'autres options. Le champion du monde doit-il céder et signer à l'OM ? C'est notre sondage du jour !

Paul Pogba n'est plus contractuellement lié à la Juventus depuis le 30 novembre 2024. Une rupture de son bail fut convenue à l'ambiable entre les deux parties. De quoi un peu plus faire prendre de l'ampleur aux rumeurs d'une éventuelle venue du champion du monde à l'OM. Sa suspension pour dopage avait été réduite à 18 mois par le Tribunal Arbitral du Sport au début du mois d'octobre. Et dans la foulée de la rupture de son contrat, Adrien Rabiot ne perdait pas de temps pour lancer un appel du pied à Paul Pogba.

« J'aimerais bien jouer avec Paul. On a eu la possibilité de se côtoyer rapidement à la Juventus. On n'a pas trop eu d'opportunités de jouer ensemble car il a eu pas mal de pépins. J'étais très déçu ».

Rabiot, Rongier, Greenwood... Tout le monde veut Pogba à l'OM !

Au micro de DAZN, Adrien Rabiot a d'ailleurs tenté d'appâter Paul Pogba en lui vendant un projet sportif très ambitieux. « On l'invite grandement à venir jouer à l'OM. Ce qu'on est en train de mettre en place, c'est vraiment très important. Il y a une vraie dynamique, c'est très professionnel, des joueurs jusqu'au coach en passant par la direction. Il y a vraiment de l'ambition. S'il veut venir, c'est avec grand plaisir ».

Par la suite, Geoffrey Kondogbia prenait lui aussi la parole pour beIN SPORTS à la mi-décembre afin d'attirer Paul Pogba à l'OM. Même son de cloche pour Valentin Rongier en conférence de presse et dimanche en interview pour Téléfoot par le biais de Mason Greenwood, ancien coéquipier de Pogba à Manchester United. « Pogba ? C'est un homme super, professionnel qui m'a pris sous son aile à Manchester United et s'est occupé de moi. C'est un joueur de haut niveau que n'importe quelle équipe en Europe adorerait avoir. Et s'il venait ici, ce serait bien ».

Pogba : «Ça arrive, ça arrive. Je peux pas en dire plus»

La semaine dernière, par le biais d'un live Twitch avec AmineMaTué, Paul Pogba assurait que le dénouement sur le feuilleton autour de son avenir approchait à grands pas. « Il y a des discussions, des choses intéressantes ! On veut toujours être dans les meilleurs clubs. Ça se finalise. Ça arrive, ça arrive. Je peux pas en dire plus ».

Alors quel sera le prochain challenge de Paul Pogba ? Le Paris Saint-Germain ? La Major League Soccer ou bien l'Arabie saoudite, sans oublier un autre défi en Europe ? Le suspense est à son comble.