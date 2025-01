Mercato : Une masterclass à 4M€ pour l'OM ?

La rédaction

Si l’OM réalise un bon début de saison, c’est en grande partie grâce à son gardien : Geronimo Rulli. Acheté pour 4 M€ cet été à l’Ajax d’Amsterdam, le portier argentin provoque l’admiration de tous ses coéquipiers. Mason Greenwood, Neal Maupay et Quentin Merlin se sont livrés à son sujet et ne sont pas avares de compliments.

L’OM a réalisé l’une des opérations de l’été en signant Geronimo Rulli pour seulement 4 M€. Le portier argentin fait un début de saison exceptionnel et est l’une des raisons principales du succès actuel de l’équipe marseillaise. Si la défense olympienne n’est pas irréprochable, avec seulement 3 clean sheets, le gardien reste l’élément fort de l’effectif. L’ancien de l’Ajax d’Amsterdam et de Villarreal fait d’ailleurs l’unanimité au sein du club.

Le temps presse à l’OM ! 🚨 Plusieurs recrues pourraient bientôt rejoindre Luiz Felipe. Restez connectés pour les annonces !

➡️ https://t.co/A7Fq5td3hf pic.twitter.com/2t4LBW3hrr — le10sport (@le10sport) January 26, 2025

Le plus impressionnant du vestiaire

Ce dimanche, Mason Greenwood a donné une interview à Téléfoot, entretien durant lequel il est revenu sur plusieurs points de sa saison. L’attaquant anglais en a profité pour complimenter son gardien de but : « Qui de mes coéquipiers m’a le plus impressionné ? La plupart des joueurs m’ont impressionné, mais Rulli encore plus. » explique l’ancien Red Devil. « Il a stoppé des penalties et, honnêtement, il nous a permis de gagner beaucoup de matchs. »

« C’est le meilleur gardien de L1 »

Mais ce n’est pas le seul joueur du vestiaire à avoir fait l’éloge du gardien argentin. Neal Maupay a déclaré en zone mixte : « Il s’entraîne beaucoup, il en arrête énormément (à l’entraînement). Pour moi, c’est le meilleur gardien de L1, de loin, et il l’a encore démontré ce soir. Avec les pieds, il est exceptionnel, et dans les un contre un, il arrête tout. L’avoir avec nous, ça nous donne une sérénité incroyable. »

Le latéral gauche de l’OM, Quentin Merlin, a lui aussi salué la performance de Rulli : « Il ne me surprend plus du tout. Dès son premier match avec l’OM, il a arrêté un penalty à Brest. Je ne l’avais jamais côtoyé avant, mais je pense que c’est le meilleur gardien de Ligue 1. »