Un joueur de l’OM lâche une punchline à la Dembélé

A l'instar d'Ousmane Dembélé, Mason Greenwood est aussi à l'aise du pied droit que du pied gauche. Donné gaucher comme la star du PSG, l'attaquant de l'OM marque énormément de son pied droit. Et comme son homologue parisien, Greenwood brouille les pistes au sujet de son vrai bon pied afin de donner aucune indication aux défenseurs.

Les deux hommes forts de Ligue 1 cette saison sont ambidextres et cela déstabilise énormément les défenses adverses. En effet, Ousmane Dembélé et Mason Greenwood roulent sur le championnat et les deux joueurs maintiennent le flou sur leur véritable pied fort. Dembélé a notamment fait parler de lui lors d'une interview mémorable lorsqu'il évoluait encore au Stade Rennais, dans laquelle il affirmait être gaucher mais meilleur du pied droit. A l'instar de l'attaquant du PSG, Mason Greenwood brouille les pistes.

«Je garde ça pour moi»

« Plus à l’aise du droit ou du gauche ? Je ne préfère pas le dire. Peut-être que les défenseurs adverses nous écoutent. Je garde ça pour moi », a confié à Téléfoot l'attaquant de l'OM, encore plus énigmatique que Dembélé qui avait tenu à clarifier ses propos avant d'affronter la Real Sociedad l'année dernière.

«Je préfère tirer avec le pied droit et conduire le ballon avec le pied gauche»

« Je l’avais mal formulée, c’est juste que je préfère tirer avec le pied droit et conduire le ballon avec le pied gauche », avait alors concédé l'attaquant du PSG dans un entretien accordé au Parisien.