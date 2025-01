Mercato - PSG : Le coup de maître de l'été 2025 déjà connu ?

Axel Cornic

Arrivé il y a un an et demi, Randal Kolo Muani a été poussé vers la sortie par Luis Enrique et a finalement été prêté à la Juventus. Son compère Gonçalo Ramos est lui resté au club, mais on ne peut pas vraiment dire qu’il ait une plus grosse cote auprès de son entraineur et en coulisses, on préparerait déjà l’arrivée d’un nouvel attaquant de pointe.

Avec son obsession du faux 9, Luis Enrique a fait quelques victimes au PSG. C’est le cas de Randal Kolo Muani, qui n’a que très peu joué et qui a finalement dû trouver une solution avec un prêt de six mois à la Juventus. Il pourrait revenir à la fin de la saison, mais à Paris on semble déjà chercher d’autres attaquants de pointe...

Un drame se noue autour de Kvaratskhelia ! Des révélations inattendues secouent le PSG et ses débuts au Parc. 🧐

➡️ https://t.co/56KroTcl9m pic.twitter.com/wsB9BU6PWI — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) January 26, 2025

Vlahovic au PSG ?

En Italie, on parle notamment d’un intérêt prononcé pour Dusan Vlahovic, buteur de la Juventus et de la sélection serbe. Titulaire indiscutable sous Massimiliano Allegri, il a vu sa situation changer peu à peu depuis l’arrivée sur le banc de Thiago Motta. Cela aurait d’ailleurs eu une grosse répercussions sur les négociations autour de sa prolongation, qui serait désormais très mal embarquée.

Cet été, il pourrait être bradé !

D’après les informations de Mediaset, un départ vers le PSG en ce mercato est totalement à exclure pour le buteur serbe, qui devrait donc rester à la Juventus au moins jusqu’à la fin de la saison. Mais les Parisiens pourraient bien voir une occasion en or se présenter cet été, puisque le média italien explique que s’il ne prolonge pas très vite son prix pourrait chuter à moins de 30M€ !