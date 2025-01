Paul Pogba à l’OM : Greenwood prend position pour son transfert !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Plus que quelques semaines avant de revoir Paul Pogba en compétition. En mars, La Pioche pourra rejouer, mais la question est de savoir avec quel club. Les rumeurs sont nombreuses et certaines l’envoient notamment à l’OM. A Marseille, Pogba pourrait alors retrouver un certain Mason Greenwood, pas contre la signature de son ancien coéquipier à Manchester United.

Libre, Paul Pogba est toujours à la recherche d’un club pour relancer sa carrière. A ce propos, l’ex-joueur de la Juventus expliquait récemment : « Il y a des propositions, après, on se connaît. Il y a des choses intéressantes et d’autres non. Rejoindre un club qui dispute la Ligue des Champions ? Et pourquoi pas ? Si ça vient, pourquoi pas ? On veut toujours être dans les meilleurs clubs. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de plein d’autres choses ».

« C’est un homme super »

Parmi les rumeurs à propos de l’avenir de Paul Pogba, il est notamment question d’une arrivée à l’OM. Sur la Canebière, il pourrait alors retrouver Mason Greenwood, avec qui il a joué à Manchester United. Pour Téléfoot, l’Anglais a d’ailleurs évoqué le cas Pogba, confiant : « Mes souvenirs de Pogba ? C’est un homme super, professionnel. Il m’a pris sous son aile à Manchester United et s’est occupé de moi ».

« S’il venait ici, ça serait bien »

« C’est un joueur de haut niveau. Je pense que n’importe quelle équipe en Europe adorerait l’avoir. S’il venait ici, ça serait bien », a poursuivi Mason Greenwood. A voir si l’OM réalisera le gros coup avec Paul Pogba.