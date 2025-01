Transferts : L'aveu du PSG en interne pour la fin du mercato !

Thomas Bourseau

La première recrue hivernale du Paris Saint-Germain a fait ses premiers pas samedi dernier au Parc des princes à l'occasion du nul contre le Stade de Reims. Et il se pourrait que Khvicha Kvaratskhelia soit le seul et unique renfort parisien du mercato d'hiver. C'est du moins l'information communiquée par Le Parisien ce lundi.

Un renfort et puis c'est tout ? Le vendredi 17 janvier dernier, le Paris Saint-Germain annonçait le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia. Un transfert bouclé pour 70M€, hors bonus, déjà souhaité par le comité directeur du PSG depuis l'été dernier, mais qui n'avait pas pu avoir lieu en raison de la réticence du Napoli de laisser filer l'international géorgien.

Mercato terminé pour le PSG au rayon des arrivées ?

Le Parisien assure ce lundi que, dans le sens des arrivées, le mercato hivernal du PSG serait d'ores et déjà clos. Et pour cause, à moins d'un énorme revirement de situation à savoir une blessure soudaine, les dirigeants du Paris Saint-Germain devraient demeurer fidèles à leur décision prise à la fin de la dernière année civile.

Le PSG ne voulait pas recruter d'attaquant cet hiver et ne cultive pas le désir de faire venir qui que ce soit

Le quotidien de la capitale affirme ce lundi que le directoire du Paris Saint-Germain n'avait nullement l'intention de recruter un attaquant de pointe pendant cette session hivernale des transferts. Hormis Khvicha Kvaratskhelia qui était en dossier en cours depuis l'été dernier déjà, le PSG n'aurait jamais émis le souhait de recruter quelconque joueur pendant ce mercato d'hiver.