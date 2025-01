OM : Le PSG peut gâcher la fin du mercato !

Axel Cornic

A l’Olympique de Marseille on semble vouloir offrir encore quelques renforts à Roberto De Zerbi pour la deuxième partie de saison et plusieurs pistes sont évoquées. L'une des plus chaudes mène à Nicolo Fagioli, international italien qui pourrait quitter la Juventus face au faible temps de jeu que lui offre Thiago Motta.

Tout va se jouer en quelques jours. La fin du mercato hivernal approche à grands pas et l'OM n’a pas terminé son recrutement, puisque Pablo Longoria et Mehdi Benatia semblent travailler sur plusieurs dossiers chauds. Et c’est notamment le cas en Italie, avec une piste qui s’est concrétisée du côté de la Juventus.

De Zerbi a fixé ses priorités après le départ de Wahi ! Qui pour prendre le poste tant convoité à l'OM ? 🔍

➡️ https://t.co/jNAnuMPws8 pic.twitter.com/E8ixy4obvW — le10sport (@le10sport) January 27, 2025

Fagioli, le dossier du moment à l’OM

Il s’agit évidemment de celle menant à Nicolo Fagioli, qui fait énormément parler de lui en ce moment. La presse italienne assure que l’OM aurait relancé les discussions avec la Juventus pour le milieu de terrain. Mais d’autres clubs auraient également dégainé et selon Mediaset, cela serait le cas de la Fiorentina.

Ndour complique les choses

Et le PSG pourrait bien se cacher derrière cette irruption de La Viola ! Car les dirigeants florentins auraient promis un milieu de terrain à Raffaele Palladino, avec notamment la possible arrivée de Cher Ndour. Mais les négociations avec Paris se passeraient mal, ce qui pourrait les pousser à tout miser sur Nicolo Fagioli.