«Exceptionnel» : A 13 ans, il signe au FC Nantes !

Du côté du FC Nantes, Antoine Kombouaré attend des renforts lors de ce mercato hivernal. Mais à défaut d'offrir du sang neuf au Kanak, les Canaris préparent l'avenir. Ainsi, à seulement 13 ans, Doan Lavoyer a signé avec Nantes, club qu'il rejoindra à compter sur la saison prochaine, lui qui évolue actuellement aux Sables Vendée Football.

En ce mois de janvier, le FC Nantes s'est offert un nouveau gardien. Mis de côté à l'OL, Anthony Lopes a ainsi rejoint les Canaris. Et chez les équipes de jeunes, on a également fait signer un portier. A 13 ans, Doan Lavoyer rejoindra Nantes à compter de la saison prochaine. De quoi faire faire la fierté de Fabrice Houlé, président des Sables Vendée Football, club actuel de Doan Lavoyer.

« J’ai une dizaine d’années à la tête du club et ce n’est jamais arrivé »

Rapporté par actu.fr, Fabrice Houlé a ainsi réagi à la signature de Doan Lavoyer au FC Nantes. Il a notamment souligné le caractère exceptionnel d'un tel événement : « Ça arrive très peu, ça reste exceptionnel. J’ai une dizaine d’années à la tête du club et ce n’est jamais arrivé. Les places sont chères ! Ça veut dire qu’il a été détecté comme ayant les talents pour rejoindre ce groupe. Je souhaite qu’il fasse la plus belle des carrières. Doan est un jeune garçon discret qui est très apprécié de ses coéquipiers. On est fier pour lui, même si on aurait préféré le garder ! Je lui souhaite de s’épanouir et de trouver son équilibre ».

« Je l’ai vécu, donc en tant que parent c’est un plus pour l’accompagner »

Père de Doan Lavoyer, Fabien Lavoyer, qui a évolué à Sochaux ou encore Créteil, a lui aussi pris la parole, confiant : « Aujourd’hui, c’est un jeune garçon qui a de très belles valeurs humaines. Il est très mature et il est toujours prêt à aider les autres. C’est un garçon jovial, très gentil et à l’écoute. (...) Je suis parti au centre de pré formation de Sochaux un an après lui, je sais ce que c’est. En tant que jeune, on quitte le foyer, on intègre un club professionnel qui a des objectifs… Il y a une pression différente et je dois lui expliquer. Je l’ai vécu, donc en tant que parent c’est un plus pour l’accompagner. (...) Les enfants sont par classe de 15 avec d’autres sportifs de haut niveau. Il sera dans une structure de haut niveau et il y a ce côté rassurant de l’école. Ça permet de rassurer les parents. Je vois ce côté scolaire, éducation et le football est un plus pour lui ».