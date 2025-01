Transferts : La déclaration cash du RC Lens !

La rédaction

Le RC Lens recevait Angers dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1, mais devait composer sans Kevin Danso, absent pour blessure. Cependant, de nombreuses rumeurs affirmaient que Danso cherchait à forcer un départ du RC Lens. D’autres joueurs, comme David Pereira Da Costa, seraient également en instance de départ. Will Still, coach du RC Lens, s’est exprimé sur toutes ces rumeurs.

Ce dimanche, le RC Lens affrontait Angers à l’occasion de la 19e journée de Ligue 1. Une victoire 1-0 des Sang et Or, grâce à un but de Frankowski, permet aux Artésiens de se rapprocher des places européennes. Lors de ce match, un cadre lensois manquait à l’appel : Kevin Danso. Le défenseur autrichien était écarté du groupe en raison d’une blessure, mais certaines rumeurs évoquaient qu’il cherchait à quitter le club.

« Kev n’est pas en train de nous saboter »

L’entraîneur du RC Lens, Will Still, a tenu à clarifier la situation concernant Kevin Danso et à démentir les rumeurs. « Kev ne veut pas partir, il devait partir cet été et on était ouvert à l’idée d’une discussion s’il y avait une offre, » explique l’ancien entraîneur de Reims. « Mais Kev n’est pas en train de nous saboter. Il s’est fait mal à l’entraînement. Il a pris le ballon sur la cheville, qui a tourné, et cela a tiré sur son genou, » clarifie Will Still.

D’autres départs ?

Mais Kevin Danso n’est pas le seul joueur lensois qui attire les convoitises. David Pereira Da Costa a reçu une offre de Portland et serait en instance de départ. Will Still s’est également exprimé sur l’avenir du milieu de terrain portugais : « Je sais qu’il y a une belle offre pour lui, mais aucune décision de sa part n’a été prise jusqu’à maintenant, à ma connaissance. Je ne sais pas où il en est par rapport à ça, » avoue le tacticien lensois.